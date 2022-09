¡Impresionante! El nocaut de Ciryl Gane a Tai Tuivasa en el UFC París

El sábado que pasó, Ciryl Gane se quedó con una finalización que paralizó al planeta entero. En la pelea estelar del UFC París, el local noqueó a Tai Tuivasa, un oceánico que estuvo a punto de mandarlo a dormir antes. Siendo una de las mejores batallas en lo que va del año, el excampeón interino de los Peso Pesado de dicha compañía acaricia una nueva chance por el título, el que está en poder del gran Francis Ngannou.

“Tener a Jon Jones en esta división arrojará más luz, y la división brillará un poco más y más. Es por eso que estoy tan feliz de tener a este muchacho en esta división. No sé qué va a pasar exactamente. La gente habla de Stipe Miocic contra Jones, pero yo estoy aquí. Estoy aquí. No tengo una buena respuesta sobre quién es el siguiente, pero, tal vez Jon Jones por la exageración, por el dinero”, partió diciendo Gane tras la victoria.

Publicidad

Además, Ciryl avisó: “No sé si será un título interino. No sé cuándo Ngannou va a volver a la división. No sé cuándo quiere pelear. Ngannou tiene una gran lesión, una gran cirugía, así que entiendo que voy a esperar mucho tiempo, sí, estoy bien con un título interino. Esto me pondría en la línea por el cinturón. Creo que tal vez Stipe o Jones serán los siguientes. Lo siento, hermano, si tengo otra opción, no será Curtis Blaydes. Esto no es inteligente”.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

¿Ciryl Gane va por el título?

Hablando con ESPN, el propio campeón de los Peso Pesado de UFC, Francis Ngannou, dijo: “Bueno, sé que es un gran peleador. Es difícil responder a esa pregunta para un tipo al que gané si estoy impresionado con él. Quiero decir que está aquí por una razón. Luché contra él por una razón, porque es el contendiente número uno. Sí, él es bueno, pero yo soy el campeón. Así que es realmente difícil quedar impresionado. Gran actuación".

“Sin embargo, esa pelea fue muy eléctrica. Fue una buena acción en la pelea, y luego, en algún momento, ves que la pelea fue la mitad de la mitad, y luego cambió de nuevo al lado de Ciryl, que es lo que pensé. Porque en cuanto a la distancia, es bueno controlando eso y pudo aplicar eso en la pelea de esta noche. Puedes ver las patadas al cuerpo, eso es lo que le dio la victoria. Él tenía un tipo de pelea estratégica y técnica”, cerró el camerunés.