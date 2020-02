Imputan por lesiones graves al acusado de arrojarle una piedra a un niño en Mendoza

Un hombre fue imputado hoy del delito de “lesiones graves” al estar acusado de arrojarle una piedra en la cabeza a un niño de diez años, quien esta noche permanecía internado en terapia intensiva en el departamento mendocino de de Maipú, informaron fuentes judiciales.



Si bien en un principio el hecho se investigaba como un intento de robo y tentativa de homicidio criminis causa, tras declaraciones y distintas pruebas, se cambió la imputación a la de lesiones graves.



Por este motivo el imputado, identificado como Diego Jofré, que había sido detenido el lunes pasado, recuperó la libertad al no tener antecedentes penales pero seguirá sujeto a proceso, detallaron las fuentes.



El hecho ocurrió el pasado sábado alrededor de las 19.30, cuando un niño de 10 años y un joven de 23 circulaban en auto por la ruta 7 y calle Lamadrid, en dicho departamento del Gran Mendoza.



Según declaró el joven -cuñado del nene-, el vehículo se detuvo por problemas mecánicos y fueron amenazados con un arma por Jofré -a quien reconoció-, quien llegó al lugar en una moto con la intención de robarles.



En ese momento se habría iniciado un forcejeo entre los jóvenes y el chico fue golpeado con una piedra por el agresor.



Pero según informó hoy la fiscal Claudia Ríos, hubo diferencias en las pruebas obtenidas y en las declaraciones de los testigos que se acercaron a ayudar al menor, en relación a las del propio denunciante.



En ese sentido, se pudo comprobar que nunca hubo un arma de fuego en la escena y que Jofré se movilizaba en una bicicleta.



Por ello, la hipótesis apunta a que no hubo un intento de robo sino que se habría tratado de una pelea entre el denunciante y el imputado y que en ese contexto fue atacado el niño, quien fue trasladado al Hospital Perrupato y luego derivado al Hospital Notti con una fractura de cráneo.



En ese centro de salud esta noche continuaba internado en terapia intensiva aunque con evolución favorable.



“No es lo mismo lesiones graves y que salga perjudicado con un menor a un robo agravado o un (intento de) homicidio criminis causa como se estaba denunciando”, consideró la fiscal, en diálogo con la prensa, quien además no descartó la posibilidad de investigar por falso testimonio al cuñado del niño.



Jofré había sido detenido el lunes tras múltiples allanamientos y luego de que el cuñado del pequeño apuntara contra él como el autor del hecho.



En tanto, ahora se espera por la evolución del niño para que pueda declarar en cámara Gesell y posteriormente se realizará una reconstrucción del hecho.



Además, el imputado ha pedido declarar y que se realice un careo entre las partes, detalló la fiscal.