Personal del Destacamento N° 1 de Bomberos de la Policía de San Juan intervino en la tarde de este lunes para controlar y extinguir el incendio de un auto en Pocito. Hubo daños totales.

Fuentes de Bomberos informaron que todo sucedió en Calle Mendoza, entre calles 10 y 11. El vehículo, un FITA 147, se encontraba estacionado en la calzada cuando se generó el fuego.

Publicidad

Luego, las autoridades destacaron que el rodado sufrió daños principalmente en el sector interior. Gracias al rápido accionar del personal, se logró contener las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del rodado o que representara un riesgo mayor.

El propietario del vehículo, identificado como el señor Carlos Guzmán, declaró que había dejado estacionado el automóvil momentos antes del incidente. Al regresar, se encontró con la presencia de humo y llamas en el interior del rodado.

Publicidad

Por el momento, las causas del incendio se encuentran bajo investigación para determinar el origen del foco ígneo. No se registraron personas heridas durante el operativo ni daños materiales adicionales.