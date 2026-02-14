La familia sanjuanina y en especial, albardonera, disfrutó de un paseo emocionante, al presenciar la llegada de cientos de motociclistas de diferentes ciudades del país y del extranjero. “Woman Riders World Relay” fue el evento que por primera vez, logró una notable convocatoria en el Parque Latinoamericano.

El encuentro estuvo auspiciado y co-organizado por la municipalidad. Hubo juegos para los chicos, momento para hacer picnic, show musicales, feria artesanal y la gran exposición e motocicletas para todos los gustos. Las moteras llegaron luciendo sus máquinas y las fueron ubicando una al lado de la otra.

La admiración de chicos y adultos fue unánime. Había marcas y modelos con detalle alucinantes para quienes disfrutan del deporte motor.

El móvil de DIARIO HUARPE llegó hasta el encuentro y registró los mejores momentos con postales imperdibles.

El Women Riders World Relay es una iniciativa internacional que busca promover la participación, visibilización y el fortalecimiento de las mujeres dentro del motociclismo. Hace pocas semanas, pasaron por Godoy Cruz, en Mendoza y ahora, la experiencia se realizó en Albardón.

La propuesta forma parte de un relevo global que se desarrolla de manera simultánea en más de 135 países, conectando a mujeres moteras de todo el mundo bajo una misma consigna: “compartir experiencias y fortalecer la comunidad”.