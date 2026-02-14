El fenómeno “therian”, tendencia que circula en redes sociales y que refiere a personas que se identifican con animales, comenzó a instalarse en la conversación entre sanjuaninos. Entre memes, ironías y debates en internet, el tema generó curiosidad y posturas divididas.

En el Parque Latinoamericano del departamento Albardón se suponían que este viernes se reunirían los denominados therian, sin embargo la hora se cumplió y no hubo convocatoria. De todas formas DIARIO HUARPE recorrió el lugar y entrevistó a grandes y chicos para conocer opiniones. Aunque no hubo un encuentro formal de seguidores, sí se recogieron testimonios de chicos, adolescentes y adultos que manifestaron miradas diversas sobre esta moda viral.

Publicidad

Las máscaras forman parte de estos personajes que han tomado fuerza en poco tiempo. (Foto DIARIO HUARPE)

Entre los más jóvenes, el tema aparece con mayor cercanía. Isaías explicó que se trata de “humanos que se identifican como un animal” y consideró que quienes lo hacen “quieren ser ellos mismos”. Sin embargo, otros chicos mostraron desacuerdo. Juan Pablo opinó: “Se creen perros sabiendo que los han creado humanos”. Tiziano fue aún más crítico: “Para mí es una huevada porque somos personas. Algunas personas se identifican como animales, pero si quieren hacerlo, que sea con tranquilidad. No está bien molestar o morder a otros”.

El Parque Latinoamericano en Albardón, lugar donde se iba a realizar la convocatoria que no fue. (Foto DIARIO HUARPE)

Entre los adultos, las posturas tendieron a ser más escépticas. Erica, emprendedora del lugar, expresó: “Considero que no es tan bien psicológico. Identificarse con animales y actuar como animal me parece preocupante”. Además, señaló que en su entorno la reacción suele ser de risa primero y luego de inquietud.

Publicidad

Alberto, otro comerciante de la zona, fue tajante: “Me parece una falta de respeto hacia los animales. Es una total estupidez para mí”. De todos modos, aclaró que, si se tratara de alguien cercano, intentaría hablarlo en privado, mientras que con desconocidos preferiría ignorarlo.

También hubo voces más abiertas. María Emilia, joven de Capital que se acercó al lugar por una supuesta juntada viral, contó que conoció la tendencia por redes sociales: “Se está viralizando mucho por Instagram y TikTok. Me parece que cada quien puede autopercibirse como quiera, aunque también es una moda”. Aclaró que no se considera therian, pero mencionó la cercanía con el fenómeno “furry”, vinculado a personas fanáticas de los personajes animales antropomorfos, es decir, animales con características humanas como hablar, caminar en dos patas o vestir ropa. Normalmente es más visible en eventos o comunidades otaku.

Publicidad

María Emilia admitió ir por curiosidad aunque no sea parte de la comunidad en tendencia. (Foto DIARIO HUARPE)

El fenómeno, todavía incipiente en la provincia, genera más preguntas que certezas. Mientras algunos lo ven como una forma de expresión personal impulsada por las redes, otros lo consideran una moda pasajera o motivo de preocupación. Lo cierto es que, al menos por ahora, la tendencia ya logró instalarse en la conversación cotidiana de San Juan y promete seguir generando debate.