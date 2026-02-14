Este domingo 15 de febrero, será la fecha para quienes no les guste San Valentín, tengan también su momento para disfrutar, pero en las antípodas del romanticismo y el enamoramiento.

Se trata de Kreepy Carnaval, un festival que reunirá a los más freaks de la cultura under sanjuanina. Con el espíritu bien “endemoniado” participarán artistas locales que dejarán una huella “kreppy” en el escenario. La grilla comienza con el unipersonal “Putoh”, del actor Marcelo Olivero. Se trata de una breve escena sobre la muerte de la inocencia en tiempos de la danza de la oscuridad.

Luego, será el turno de Cecilia Cumpián, pianista, compositora y directora de coros, ofrecerá un repertorio sonoro de rock progresivo, blues y el folk rock con una marcada impronta de la música coral, pianística y clásica. En esta ocasión, con letra y música de su autoría, propone una inmersión sonora en la música folk y el blues.

Cecilia Cumpián.

Después, actuará Paula Sánchez, quien explorará los límites del violonchelo, acariciando las grietas que se encuentran en el sonido, intensificando los bordes donde se pierde el cuerpo.

También, estará Dj Ama, con su propuesta, atraviesa géneros de matriz afro, indígena, queer y electrónica en todas sus variantes y músicas del mundo, dando forma a sets conceptuales que conectan sonidos ancestrales, con lenguajes contemporáneos de la pista de baile. Cada sesión musical busca generar una experiencia inmersiva, energética y consciente, donde el cuerpo, la identidad y el ritmo dialogan de manera orgánica.

Además, habrá barra de comida y bebida a precios accesibles y populares para el público. El punto de encuentro será en El Invernadero Teatro.

Marcelo Olivero.

Amani Imán Guadalupe dijo a DIARIO HUARPE que “en El Invernadero siempre suceden cosas de diferentes disciplinas y entrelazadas entre sí. La creatividad y el hacer es constante ya que el arte y la cultura necesitan movimiento y vida para ser sostenidas en todos los aspectos”. Y remarcó que el propósito de este festival es “propiciar encuentros para sostener redes de trabajo en este contexto hostil, posibilitar el disfrute y el goce. Apropiarnos de la identidad del carnaval desde la rareza y lo enajenado, ya que el carnaval tuvo sus inicios con los egipcios y los sumerios”.

Amani Guadalupe.

En este sentido, profundizó este concepto: “En el caso de los egipcios, como parte del continente africano y en el caso de dos de quienes participamos que somos afrodescendientes es tomar nuestra identidad y darle visibilidad y belleza a lo negado, reconocer identidades fuera de la hegemonía sigue siendo extraño y en el contexto actual sigue siendo criminalizado. Es una manifestación de libertad ante lo diferente, ante la rareza que el ojo ignorante percibe”, concluyó la DJ.

Desde las 21 hs. del domingo 15 de febrero, la cita será en El Invernadero Teatro (Rawson 1381 sur). Entradas anticipadas en $8.000 y en puerta $10.000. Reservas: 2644738104.