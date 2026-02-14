La Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 de la policía de San Juan continúa desarrollando diversos dispositivos de investigación y control en diferentes puntos de la provincia, en el marco de una lucha constante contra el delito automotor. Como resultado de esta labor diaria orientada a brindar mayor seguridad, recientemente se logró el secuestro de dos motocicletas que presentaban pedidos de captura vigentes por robo.

En un operativo realizado en la intersección de Calle Nacional, entre Ramón Franco y América, en el departamento de Pocito, los efectivos interceptaron una motocicleta marca Keller KN 110 cc, de color negro, la cual era conducida por un ciudadano de 21 años. Al realizar la verificación física y de datos del rodado, el personal de la sección constató que el vehículo tenía un Pedido de Secuestro vigente por el delito de Robo, bajo el sumario de la Comisaría 6°.

Ante esta situación, y tras comunicarse con la unidad de instrucción correspondiente, se procedió al secuestro inmediato del rodado. El conductor del vehículo fue identificado y se le informó de los motivos de la detención.

En otro operativo similar realizado en Calle Díaz y Calle Santa Cruz, departamento de Chimbas, los investigadores lograron recuperar otra unidad. Se trata de una motocicleta Yamaha modelo Crypton 110 cc, también de color negro y sin dominio colocado, que se encontraba en poder de un hombre de 49 años. Tras las consultas de rigor, se determinó que la moto presentaba un Pedido de Secuestro por Robo vinculado al sumario de la Comisaría 26°.

Siguiendo las directivas de la unidad de instrucción, el vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la justicia. El hombre que se encontraba en posesión del vehículo fue identificado y se le informó de los motivos de la detención.

La Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 continúa trabajando para combatir la comercialización de vehículos de procedencia ilícita y proteger el patrimonio de los ciudadanos. Estos resultados son parte del esfuerzo cotidiano que realiza la sección para brindar mayor seguridad a la comunidad.