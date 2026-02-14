El sindicato Asociación Bancaria acordó un aumento salarial del 2,9% en enero y el ingreso mensual mínimo de los empleados del sector superará los $2.125.000, mientras que el bono por el Día del Bancario quedó fijado en $1.894.425.

“Dicha actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, sobre los salarios de diciembre 2025”, informó el gremio nacional.

Publicidad

Según lo acordado, para febrero se continuará con “el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales anteriores, retomando la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo de 2026”.

En ese marco, el sindicato que comanda Sergio Palazzo destacó que lo firmado garantiza que los trabajadores bancarios “continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.