Una multitudinaria guerra de bolas de nieve organizada en las redes sociales tras una fuerte nevada en Nueva York terminó con varios policías heridos y la detención de un hombre de 27 años, identificado por las autoridades como Gusmane Coulibaly, acusado de agredir a agentes durante los incidentes.

El hecho ocurrió en Washington Square Park, en el corazón de Manhattan, cuando cientos de personas se congregaron para una batalla de bolas de nieve después de una intensa tormenta invernal que dejó a la ciudad cubierta de blanco. Lo que comenzó como una actividad recreativa se tornó caótica cuando algunos participantes comenzaron a lanzar nieve y hielo directamente contra los efectivos policiales.

Publicidad

Policías heridos y operativo policial

Ante la escena desordenada, agentes del New York Police Department acudieron al parque tras llamados al 911. En videos que circularon en redes sociales se ve a los uniformados recibiendo impactos de bolas de nieve y hielo desde diferentes direcciones, y algunos incluso empujando a personas al suelo en medio del operativo.

Varios policías sufrieron lesiones en la cara, la cabeza y el cuello, y fueron atendidos por servicios médicos y trasladados a hospitales cercanos. Las autoridades calificaron el ataque como deliberado y criminal, aunque el alcalde de la ciudad restó importancia al episodio, describiéndolo como “una batalla de bolas de nieve que se salió de control”.

Publicidad

Detención y cargos

El arresto de Coulibaly se realizó este jueves en su domicilio en el Bronx. La policía lo acusó de agresión a oficiales, entre otros posibles cargos, y continúa la búsqueda de al menos otras tres personas señaladas por lanzar nieve e hielo a los policías durante el altercado.

El incidente ha suscitado comentarios y debate público en Nueva York, con sectores que critican el comportamiento de los participantes y otros que señalan la dificultad de manejar eventos multitudinarios espontáneos tras grandes nevadas.