Cervecería y Maltería Quilmes puso en marcha un plan de retiros voluntarios en su planta de Zárate, donde se produce, entre otras, la cerveza Corona. La medida responde a la retracción del consumo interno y al impacto de la mayor apertura de importaciones de cerveza, que presionan a las operaciones locales.

La fábrica, inaugurada hace cinco años con una inversión de 5.000 millones de pesos, comenzó con unos 260 empleados y funcionaba con tres turnos diarios de producción. Con los ajustes ya realizados, la nómina bajó a unos 140 trabajadores, y con el nuevo plan podría quedar en apenas 80 empleados. Esto significa un recorte de alrededor del 43% sobre la dotación actual.

Además del recorte de personal, la planta ajustará su esquema de producción: de tres turnos diarios pasará a funcionar con uno solo, en línea con el descenso de la actividad y la menor demanda de producto.

Según gremios y fuentes sindicales, el proceso de retiros se acordó con la comisión interna para evitar despidos directos y buscar que la reducción de plantilla se realice con acuerdos voluntarios, aunque la mayoría de los empleados verá modificadas sus condiciones laborales o dejará la empresa.

El ajuste en Quilmes se da en un contexto donde el consumo de cerveza en Argentina ha caído cerca del 45% respecto de 2025, según datos gremiales y empresariales, mientras que las importaciones del producto crecieron más del 293% en el primer trimestre del año pasado de acuerdo con estadísticas basadas en el Indec.

La combinación de menor demanda interna y fuerte competencia externa por importaciones presiona a la producción local, lo que obliga a las firmas a reducir costos, ajustar personal y replantear sus operaciones.

El caso de la planta de Zárate se enmarca en un escenario más amplio de dificultades para el sector industrial y de consumo masivo en el país, donde otras empresas también han anunciado ajustes, cierres de plantas o reducciones de empleo ante la caída del consumo interno y cambios en la dinámica comercial.

Quilmes busca, con estos retiros voluntarios, mantener en funcionamiento la planta sin recurrir a despidos masivos, aunque el impacto en el empleo y la actividad industrial local se sigue sintiendo con fuerza.