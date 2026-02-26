La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la jueza Ángela Ledesma reemplace al magistrado Carlos Mahiques como integrante subrogante de la Sala I del tribunal, que tiene en sus manos una decisión judicial de alto impacto: definir la competencia sobre la causa que investiga la lujosa quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, vinculada a dirigentes de la AFA.

La designación de Ledesma fue acordada por unanimidad en plenaria del tribunal y regirá desde el 1º de marzo hasta el 15 de junio de 2026, período en el que deberá intervenir en la definición jurídica sobre la continuidad del expediente.

Publicidad

Mahiques presentó su renuncia a la subrogancia en la Sala I por motivos funcionales antes de que finalizara su período asignado, por lo que la Casación debió buscar un reemplazo. La causa en cuestión investiga si los fondos utilizados en la adquisición de una mansión valuada en decenas de millones de dólares realmente pertenecen a los titulares formales o si podrían estar vinculados a dirigentes como Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, actuales referentes de la AFA, según las sospechas judiciales.

La investigación pasó por tres instancias judiciales y existe un conflicto de competencia: mientras los acusados pretenden que el expediente continúe en el juzgado federal de Campana, los denunciantes sostienen que debería tramitar nuevamente en el fuero Penal Económico, donde originalmente estuvo bajo la órbita de otro juez.

Publicidad

La Sala I, ahora integrada por Ledesma junto a los jueces Daniel Petrone y Javier Carbajo, deberá expedirse sobre la competencia jurisdiccional del caso, es decir, si la causa debe seguir en el juzgado de Campana o regresar al Penal Económico porteño. Esta definición tendrá impacto en el rumbo de la investigación sobre el origen de los fondos y la posible responsabilidad legal de los implicados.

La decisión de Casación se produce en un momento de intenso escrutinio público sobre causas judiciales de alto perfil y posibles vínculos entre dirigentes deportivos y cuestiones patrimoniales. El reemplazo de Mahiques por Ledesma en este tribunal máximo en lo penal federal asegura la continuidad del proceso de deliberación sobre un expediente sensible y que ha atravesado varias instancias de apelaciones y disputas de competencia.