Evidentemente, con la decisión de la conducción, el triunvirato de la CGT, tiró la toalla y aceptó la derrota del parlamento, en la lucha contra la Reforma Laboral.

La mesa chica ampliada de la central sindical definió no realizar un nuevo paro ni una movilización a pesar de, en boca de Cristian Jerónimo, haber desafiado al gobierno diciendo que “esto recién empieza”.

La estrategia, ahora, apunta a judicializar parcialmente la letra de la norma a la que el Senado dará sanción definitiva el viernes.

Pese a ello, sin la convocatoria oficial de la CGT, un centenar de sindicatos marcharán de todas formas ante el Senado este viernes cuando se termine de tratar la reforma laboral.

Por su parte, la cúpula de la CGT convocó a una marcha acotada a los “cuerpos orgánicos” (directivos y delegados) el próximo lunes a los Tribunales para acompañar la impugnación que preparan sus asesores letrados.

La decisión, sin embargo, no cayó bien en varios sindicatos de base que, sin ser consultados, decidieron desconocer la indicación de la mesa chica y marcharán igual a la Plaza de los Dos Congresos para protestar contra la aprobación definitiva de la ley mileista.

La norma constituye un ataque frontal a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que extiende la jornada laboral hasta las 12 horas, fragmenta vacaciones, reduce el costo de las indemnizaciones y, además de suspender la ultraactividad de los convenios, altera el orden de prelación de los convenios en favor de aquellos sellados por empresa o región.

La negociación que encaró la CGT, si se hubiera producido, solo alcanzó para habilitar los aportes solidarios de cámaras en favor de organizaciones sindicales por un período de dos años y para garantizar la continuidad de las empresas como agentes de retención de los aportes de los afiliados a sus organizaciones.

Así, al centenar de sindicatos que se agrupan en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que animan la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Abel Furlán, la Federación Aceitera de Daniel Yofra, unos treinta sindicatos del transporte agrupados en la CATT de Juan Carlos Schmid, la ATE de Rodolfo Aguiar y, entre otras organizaciones, ambas CTA, se le sumaron nuevos sindicatos además de los que se agrupan en el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) como el SUTNA, Ademys, la Unión Ferroviaria Seccional Oeste y, entre otros, la Asociación Gremial Docente de la UBA.

También participarán todas las organizaciones sociales y piqueteras y las organizaciones de jubilados que marchan los miércoles al Congreso.

Rodolfo Aguiar, Daniel Yofra y Aberl Furlán lideran el Frente de Sindicatos Unidos.

El FreSU que había reclamado públicamente a la conducción de la CGT un paro de 36 horas con movilización ratificó la decisión de marchar y parar en una reunión realizada en Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) a la vez que puntualizó la cita para las 10 de la mañana en la Avenida de Mayo y Salta.

Por caso, a diferencia del pasado jueves, serán de la partida los trabajadores no docentes de las universidades nacionales agrupados en la FATUN que, además, paralizarán las más de 60 universidades nacionales junto con varios sindicatos docentes agrupados en la CONADU y la CONADUH.

También marcharán a la Plaza de los Dos Congresos la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FaTPren) junto con el SiPreBA y el SiPreBO, sus gremios de base de la CABA y el conurbano bonaerense y La Plata.

La escisión que se verá en la calle expresa también una profunda grieta que anida al interior de la conducción de la CGT y que no pudo ser cauterizada mediante la renovación del modelo de triunvirato.