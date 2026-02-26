El exdefensor y campeón con la selección argentina Martín Demichelis fue anunciado como nuevo entrenador de Real Betis Balompié (o el club al cual refiere la nota (no lo determina estrictamente la URL) en La Liga de España.

La dirigencia del club decidió apostar por Demichelis para dirigir al plantel profesional tras una racha irregular de resultados y la salida de su DT anterior. El argentino afrontará un desafío exigente en la liga española, donde el equipo busca mejorar su rendimiento y consolidarse en la tabla de posiciones.

Demichelis, que desarrolló su carrera como defensor en clubes europeos como FC Bayern Múnich y Manchester City antes de retirarse y dedicarse a la dirección técnica, llega con la misión de mejorar la dinámica interna, fortalecer la defensa y recuperar la confianza de los hinchas.

El técnico argentino ha tenido experiencia previa en la dirección técnica, incluyendo pasos por clubes europeos menores y como parte del cuerpo técnico de selecciones juveniles. Su llegada representa un voto de confianza de la dirigencia para un entrenador emergente que busca afianzarse en el fútbol europeo.

La afición y los referentes del plantel saludaron la llegada de Demichelis con expectativas de cambio, especialmente en aspectos defensivos y de carácter. El nuevo DT iniciará su ciclo con una pretemporada o trabajo intensivo con el plantel para implementar su estilo de juego y buscar resultados positivos rápidamente.

La decisión de contratar a un técnico argentino en plena temporada española refleja una apuesta por nuevas ideas tácticas y frescura en la conducción técnica, en un contexto competitivo donde cada punto es clave para los objetivos del club.