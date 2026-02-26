El uso de preservativos entre adolescentes y adultos jóvenes viene mostrando una tendencia a la baja en varios países, incluido Argentina, con implicancias en la salud sexual y reproductiva de la población.

Aunque los métodos anticonceptivos hormonales y otras tecnologías están más disponibles, los condones siguen siendo la barrera más eficaz contra las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) y el VIH, además de prevenir embarazos no deseados.

1. Mitos y desinformación

Muchas de las jóvenes y los jóvenes no conocen bien cómo funcionan los preservativos o han escuchado ideas erróneas (por ejemplo, que “disminuyen el placer” o son poco necesarios si se usa otro método anticonceptivo). Esta desinformación reduce la percepción de riesgo y favorece prácticas sin protección.

Publicidad

2. Estigma y vergüenza

En algunos casos el uso del preservativo aún se asocia a tabúes o vergüenza entre parejas, lo que complica su negociación en el momento de la relación sexual. Esto se intensifica si existe poca educación sexual integral desde temprana edad.

3. Acceso limitado o costos

Aunque los preservativos pueden conseguirse gratuitamente en centros de salud públicos, muchos jóvenes no acceden a ellos por falta de información acerca de dónde encontrarlos o por prejuicios sociales sobre su uso.

Publicidad

4. Confianza en otros métodos anticonceptivos

El aumento de métodos hormonales (como pastillas o dispositivos intrauterinos) y la disponibilidad de la anticoncepción de emergencia hacen que algunos jóvenes prioricen estos recursos para prevenir embarazos, reduciendo el uso del condón como protección dual (embarazo e ITS).

5. Normalización de prácticas sexuales sin protección

En ciertos grupos de jóvenes, la normalización de relaciones sin preservativo ha ido en aumento, a veces influenciada por redes sociales o por percepciones equivocadas de seguridad cuando se está en relaciones estables.

Publicidad

Consecuencias de no usar preservativo

Especialistas advierten que la menor utilización de preservativos entre jóvenes eleva el riesgo de transmisión de ITS, incluidas sífilis, gonorrea, clamidia o VIH, en un contexto donde estas infecciones han mostrado repuntes en algunos sectores de la población.

También incrementa la probabilidad de embarazos no planificados, con impactos personales, sanitarios y sociales que pueden afectar las trayectorias de vida de adolescentes y adultos jóvenes.

Educación sexual integral: una herramienta clave

Expertos en salud pública y educación sexual sostienen que la promoción de un uso responsable y consistente del preservativo no debe limitarse a acciones aisladas, sino integrarse en programas continuos de educación sexual integral, que aborden no solo aspectos biológicos, sino también comunicación, consentimiento, relaciones y desmitificación de prejuicios.

Con mayor información, disponibilidad de métodos y espacios de diálogo abierto, se podría fomentar una cultura de cuidado responsable durante las relaciones sexuales, especialmente en edades donde las decisiones de salud tienen impacto duradero.