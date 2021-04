Industriales y pymes de San Juan advierten que la recuperación todavía está lejos

El último informe nacional de las pymes industriales de CAME mostró un crecimiento del 13% respecto a marzo 2020. Pero para los representantes del sector esto no refleja un buen escenario en la provincia y están lejos de una situación mejor que la que venían teniendo. A esto se suma la segunda ola y la preocupación por la rentabilidad es cada vez mayor.

Tanto el representante de CAME en San Juan, Guillermo Cabrera, como el vicepresidente de la Unión Industrial San Juan, Gustavo Fernández, coincidieron en que los números arrojados no contemplan que marzo de 2020 fue un mes bajo de por sí. Es que durante ese periodo hubo al menos 12 días de cierre total, porque empezó la primera Fase 1 nacional, por lo tanto, mejorar un 13.4% respecto a un mes en el que hubo una caída de al menos un 30% significa que no se han podido recuperar.

“La mayoría está muy caído, las cuentas no están bien y la producción no está bien”, explicó Cabrera a DIARIO HUARPE. El representante de la Unión industrial sumó que de ahora en adelante los números empezarán a reflejar, por algunos meses, un incremento respecto al 2020, pero siempre estarán comparando la producción actual con meses de parate casi total.

En cambio, todos los relevamientos que hacen de forma local arrojan que hay sectores que están en una crisis casi terminal. Esto es un reflejo a nivel nacional y los dos empresarios coincidieron que San Juan tiene una ventaja frente a otras provincias que no abrieron su producción rápidamente. Es que en mayo casi todas las industrias estaban habilitadas.

La comparación mes a mes tampoco es una referencia, porque aseguran que la mayoría de las industrias son estacionales y tienen algunos meses que suelen ser mejores a otros.

Fernández aseguró que uno de los indicadores que les preocupa es que un 70% de las pymes industriales en el país tiene capacidad ociosa. Esto significa que podrían estar produciendo más, pero no lo hacen porque no es rentable.

Para el empresario industrial este debería ser un problema a atacar con urgencia, pero con la retracción del consumo las cuentas de las empresas están muy ajustadas. Por eso, explicó, necesitan ayuda económica para subsistir y poner a trabajar la capacidad que está parada. “La mayor parte de los créditos que están lanzando son para invertir en más capital, pero ahora nadie está pensando en crecer si no en sobrevivir”, analizó.

Como ejemplo citó el Repro II, que en la provincia tuvo solo 4 empresas que pudieron adquirirlo. “Ponen condiciones muy difíciles y además piden que la empresa haya tenido una caída tan brusca que los que están así es porque ya casi se fundieron”, criticó.

Cabrera explicó también que el problema mayor que tienen las pymes es que están endeudándose rápidamente en este escenario. “Los dueños están priorizando mantener las fuentes de trabajo y comprar mercadería, por lo que no están pagando los costos impositivos, que se juntaron los de este año y los del 2020 para los que hubo una moratoria”, relató. Por eso uno de los pedidos que están realizando al Estado, además de liquidez a través de acceso al crédito, es que disminuya la carga impositiva del sector.