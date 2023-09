¡Infartante! Colby Covington reta a pelear por el cinturón a Islam Makhachev

Colby Covington hace su trabajo para intentar tener su posibilidad en el título de Peso Welter de UFC. El hombre conocido como "Caos" finalmente volverá a la acción a finales de este año. En UFC 296, su evento principal del 16 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas tendrá nada menos que al campeón reinante, Leon Edwards, con el estadounidense. Por eso, en diálogo con James Lynch, el antes mencionado fue más allá y aseguró que Islam Mackhachev, rey de los Peso Ligero, no quiere tenerlo en frente en la jaula.

"Ahí está ese pequeño mongoloide, ha estado hablando un poco, diciendo que quiere venir y pelear en una división de hombres reales. Está en la categoría de peso de un niño pequeño y estoy hablando de Islam Makhachev. Está peleando en una categoría de peso para hombres pequeños. Está luchando contra pequeños enanos y apenas los está derrotando", fue lo que dijo al principio Covington.

Asimismo, Colby también resaltó: "Decisiones divididas, empates divididos, patético. Ese pequeño mongoloide ha estado hablando, ha estado diciendo algunas cosas sobre cómo quiere llegar a una división de hombres reales y enfrentarse a un hombre real en el campeón de Estados Unidos. Entonces, eso también podría presentarse. Creo que es una gran superpelea y creo que es una pelea que los fanáticos quieren ver".

El desafío de Colby Covington

"Somos la misma categoría de peso. Probablemente pese más que yo, sinceramente. Probablemente camina alrededor de 190. Está bastante en yugo. Es un tipo grande y pequeño que reduce todo ese peso para obtener la ventaja porque tiene miedo de pelear contra hombres reales como yo. Entrené al tipo que lo noqueó en el primer asalto. Un chico, Adriano Martins, entrené al niño, zurdo a zurdo, para prepararlo para Makhachev porque sabían que era un luchador zurdo cuando yo estaba en ese gimnasio", aportó "Chaos".

Para sentenciar, Colby Covington dictó: "Entrené a Adriano para que lanzara ese gancho exacto y lo noqueara así y lo dejara inconsciente. Amigo, hay muchos agujeros en su juego. Ha hablado mucho. Ha tratado de aprovechar el éxito de Khabib Nurmagomedov y lo que pudo lograr, y él no es Khabib. No es lo mismo. Khabib me tenía miedo. No quería subir al peso welter por mi culpa. Entonces, incluso su papá sabe que no es inteligente subir al peso welter".