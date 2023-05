¡Infernal! Así será la explosiva cartelera del UFC 291

Tras varios meses de espera, finalmente la empresa líder en el mundo de las MMA dio a conocer cómo será el UFC 291. En las últimas horas, las redes sociales estallaron con las noticias que llegaron para los fanáticos de las Artes Marciales Mixtas. Y es que el cinturón del "BMF" que tenía Jorge Masvidal estará una vez más en juego: lo disputarán dos estrellas de la actualidad.

De acuerdo con lo que se pudo apreciar, Dustin Poirier y Justin Gaethje serán quienes encabecen el tan esperado UFC 291. Ambos tendrán su ansiada en dicho espectáculo, después que Dana White, presidente del organismo, confirmara su inclusión en el evento. Ambos tendrán un combate a cinco rounds pactado en 155 libras, siendo dos de los mejores de todos los tiempos de la división.

El combate se ha promocionado como el segundo que se disputará por el título "BMF", mismo que quedó vacante después del retiro de Jorge Maisvidal. El cubano-estadounidense lo ganó en 2019 cuando derrotó a Nate Díaz. De esa manera, nuevamente se pondrá en juego en el infernal evento que se llevará a cabo el próximo 29 de julio en el Vivint Arena de Salt Lake City.

Asimismo, como dato no menor, otras estrellas de UFC también dirán presente en ese evento. El exmonarca interino de Peso Ligero Tony Ferguson (25-8) chocará con Bobby Green (29-14-1). A su vez, Paulo Costa (14-2) peleará por primera vez desde julio pasado contra Ikram Aliskerov (14-1), en Peso Mediano. Junto con eso, Michael Chiesa (16-6) completará la cartelera estelar contra Kevin Holland (24-9), en Peso Welter.

Peleas confirmadas del UFC 291

Evento principal, por el título "BMF": Dustin Poirier vs. Justin Gaethje.

Jan Blachowicz vs. Alex Pereira.

Paulo Costa vs. Ikram Aliskerov.

Tony Ferguson vs. Bobby Green.

Michael Chiesa vs. Kevin Holanda.

Stephen “Wonderboy” Thompson vs. Michel Pereira.

Derrick Lewis vs. Marcos Rogerio de Lima.