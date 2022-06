¡Infernal! Cartelera, horarios y trasmisión del UFC Vegas 56 del sábado

Este sábado por la tarde, el UFC Vegas 56 entregará uno de los mejores eventos no numerados del años. Con quince peleas en total en toda la cartelera, el Apex de Nevada seguramente entregará nocauts y sumisiones para el recuerdo. Sin miles de personas en las gradas, hay talento de sobra para que, desde cualquier parte del mundo, se vea todo lo que pueda ocurrir en la jaula más importante del planeta.

En la estelar de la velada, Alexander Volkov y Jairzinho Rozenstruik tendrán un nuevo y duro desafío entre ellos. Sin dudas, en el mundo de las Artes Marciales Mixtas, este podría ser uno de los mejores cruces. Hay poder para que todo termine en cualquier instante, sin siquiera llegar a las cartas de los jueces. Por eso, este sábado 4 de junio, en el UFC Apex de Las Vegas, en el marco del combate principal del UFC Vegas 56, no se podrá ni pestañear.

Cabe resaltar que Volkov arriba a este combate después de ser derrotado por el británico Tom Aspinall, en la pelea que llevó a cabo el 12 de marzo del presente año. Mientras tanto, Rozenstruik tuvo como su más reciente contienda la también caída con el estadounidense Curtis Blaydes, la que se efectuó el día 25 de septiembre de 2021. Queriendo salir del hueco y así subir posiciones entre los Peso Pesado, ambos quieren finalizar.

Cartelera del UFC Vegas 56

Estelares

Peso Pesado: Alexander Volkov vs Jairzinho Rozenstruik.

Peso Pluma: Dan Ige vs Movsar Evloev.

Peso Pluma: Michael Triziano vs Lucas Almeida.

Peso Mosca femenino: Karine Silva vs Poliana Botelho.

Peso Semi-Pesado: Alonzo Menifield vs Askar Mozharov.

Peso Mosca : Ode Osbourne vs Zarrukh Adashev.

Preliminares

Peso Paja femenino: Felice Herrig vs Karolina Kowalkiewicz.

Peso Ligero: Joe Solecki vs. Alex Da Silva.

Peso Pluma: Dan Argueta vs. Damon Jackson.

Peso Mosca : Ode’ Osbourne vs. Zarrukh Adahsev.

Peso Ligero: Niklas Stolze vs. Benoit Saint Denis.

Peso Gallo: Johnny Muñoz vs. Tony Gavely.

Peso Mosca: Jeffrey Molina vs. Zhalgas Zhumagulov.

Peso Wélter: Rinat Fakhretdinov vs. Andreas Michailidis.

Peso Mosca femenino: Erin Blanchfield vs. JJ Aldreich.

Horarios

Estelares

Argentina: 17:00 horas.

Brasil: 17:00 horas.

Uruguay: 17:00 horas.

Bolivia: 16:00 horas.

Chile: 16:00 horas.

Paraguay: 16:00 horas.

Venezuela: 16:00 horas.

Colombia: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas.

México: 15:00 horas.

Perú: 15:00 horas.

Estados Unidos: 13:00 horas PT y 16:00 horas ET.

España: 22:00 horas.

Preliminares

Argentina: 14:00 horas.

Brasil: 14:00 horas.

Uruguay: 14:00 horas.

Bolivia: 13:00 horas.

Chile: 13:00 horas.

Paraguay: 13:00 horas.

Venezuela: 13:00 horas.

Colombia: 12:00 horas.

Ecuador: 12:00 horas.

México: 12:00 horas.

Perú: 12:00 horas.

Estados Unidos: 10:00 horas PT y 13:00 horas ET.

España: 19:00 horas.

Transmisión

ESPN: Latinoamérica (excepto México y Chile).

Fox Sports: México, Chile y Argentina (solo preliminares).

Star+: Latinoamérica.

ESPN+: Estados Unidos.

Eurosport 2 y Eurosport App: España.

UFC Fight Pass: Internacional.