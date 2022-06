En las últimas horas, Conor McGregor fue amenazado una vez más por otra estrella de UFC y es furor. Se trata nada menos que de Jorge Masvidal, quien no se guardó nada contra el luchador excampeón de dos divisiones en la compañía. Siendo así, aseguró que tiene mucho miedo de cruzarse con él en la jaula. En una entrevista con MMA Fighting, el de raíces cubanas soltó toda su ira contra "The Notorious". Cabe resaltar que esta es la segunda vez en pocos días, por parte del mismo peleador.

“No, Conor no quiere la pelea. Si lo hiciera, publicaría algo, diría algo. Probablemente sólo insultaría a mi mamá o algún pariente mío o a mi nación de donde vengo. Dirá algo así, pero no dirá nada sobre una pelea o una fecha de pelea. Entonces, lo de Conor, 'espero que desaparezca' porque realmente no quiere pelear. No me menciona ni dice nada. Obviamente, es quizás la pelea de pago por evento más grande de la historia en lo que respecta al UFC", comenzó indicando Masvidal.

Acto seguido, "Gamebred" también aportó: "Creo que romperíamos todos los números, todos los récords anteriores. Pero por alguna razón, este tipo no quiere entretenerlo. El dinero ya no lo entretiene, lo hace querer salir de su cama. Creo que lo único que lo hace querer levantarse de la cama es la cocaína. Está bien, todo hombre tiene libre albedrío. Haz lo que quieras. Pero no digas que eres un luchador y no me tomes golpes bajos, especialmente las cosas que ha estado diciendo, hablando de mis problemas legales y esto y aquello".

Masvidal busca intimidar a McGregor

“Estás jodidamente jodido. Podríamos hacerlo de hombre a hombre en la jaula y de una vez por todas y recibir una buena recompensa mientras lo hacemos. Entonces, si este individuo no quiere hacerlo, es porque sabe lo que va a pasar. No voy a derribarlo y sujetarlo. Me voy a poner en su cara, voy a romperle la mandíbula y eso no se verá bien para su marca. Conor recibió una paliza en los pies. Conor se sorprendió", expuso Jorge.

Para complementar y concluir con sus dichos, Jorge Masvidal informó: “No le sienta bien a él ni a su equipo, pero si lo hiciera, pronto lo escucharía decir algo sobre esto. Porque todos le van a enviar esta entrevista y ¿qué va a hacer? Ese es mi objetivo definitivamente, regresar antes de fin de año. Así que tenemos que poner nuestros patos en fila, asegurarnos de que todo esté correcto. Algunas cosas están un poco fuera de mis manos, así que no puedo decir al 100 por ciento que competiré este año, pero si depende de mí, competiré al 100 por ciento este año”.