Inquilinos sanjuaninos preocupados porque dicen que después del 31 de marzo vivirán “hacinados”

La Asociación de Inquilinos en San Juan está preocupada porque dice que luego del 31 de marzo los arrendatarios en la provincia vivirán “hacinados”. La declaración vino por parte de Víctor Bazán, uno de los referentes del organismo. El hombre sostuvo que eso sucederá porque los propietarios están esperando realizar aumentos en las tarifas de los alquileres. La fecha no es casual, sino que ese día vence el plazo de la prórroga del congelamiento tarifario que dictaminó el Gobierno nacional.

“La pandemia no terminó, continúa y por ende sus efectos económicos. El Estado debe tener una participación más activa defendiendo y regulando el trato dentro de los contratos de alquileres”, señaló Bazán.

Aseguró que el inquilino no tiene capacidad de ahorro y que con lo que ganan tienen para la subsistencia familiar y el pago de la renta. En ese contexto comentó que, si bien el gobierno mantuvo desde el año pasado la prórroga de congelamiento de los alquileres hasta el tercer mes de este 2021, debido a los efectos generados por la pandemia de coronavirus, “muchos propietarios amenazan a los inquilinos diciéndoles que si no pagan el valor que ellos les proponen los desalojarán de las viviendas”.

Sobre los desalojos propiamente, Bazán contó que el año pasado tuvieron varias situaciones violentas. Sin embargo, destacó que no cobraron repercusión mediática. Comentó que los propietarios ingresaban a las casas y les sacaban las cosas afuera. El último hecho de esta magnitud se dio hace algunas semanas en el departamento Chimbas. En esa situación particular hasta una abogada fue agredida. “Lo que sucedió es una locura. No hay justificativo para ejercer violencia”, comentó.

“Últimamente no hemos recibido muchos (desalojos violentos), pero si hostigamientos hacia los inquilinos diciéndoles que si no pagan se tendrán que ir o que van a poner la casa en venta”, relató.

El hombre contó que algunos propietarios les dicen a los inquilinos que si se adhieren al decreto nacional una vez vencido tendrán que pagar cerca de un 80% de aumento. Al mismo tiempo, les reducen los servicios de luz, agua y gas.

Bazán explicó que esta situación no debería ser ajena al Estado. Contrastó su postura diciendo que en San Juan el 30% de la sociedad alquila un inmueble. Por ese motivo pidió que se equilibren los sectores para evitar desventajas.

Qué dice el decreto

La prórroga del congelamiento de alquileres y la suspensión de desalojos fue solicitado por distintas asociaciones que agrupa a los inquilinos. Los contratos alcanzados son aquellos destinados a la locación de viviendas urbanas o rurales. También involucra las habitaciones en pensiones, hoteles o alojamientos similares. Además, están los destinados a actividades culturales o comunitarias y las pequeñas producciones ya sean familiares o producciones agropecuarias.

La normativa incluyó a los alquilados por monotributistas destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria. En esa línea se incluyó a aquellos que son ocupados por pequeñas y medianas empresas.

En la medida se aclaró que el decreto no suspende el pago del alquiler, sino que aquellos que no pudieron abonarlos se les aplicará intereses compensatorios. Sin embargo, destaca que no será factible la colocación de ninguna otra penalidad.

Dato

Una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos a nivel nacional reflejó que el 40% de los inquilinos registró en diciembre de 2020 algún tipo de deuda en el pago del alquiler.