Intendente de Escobar manifestó voluntad de "trabajar políticamente" con Kicillof

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente del municipio bonaerense de Escobar, Ariel Sujarchuk, le planteó hoy al gobernador Axel Kicillof la voluntad de "trabajar políticamente" con él "para que el proyecto que lleva adelante sea exitoso y le sirva a todos los bonaerenses".



El jefe comunal mantuvo hoy un encuentro con el mandatario provincial en Casa de Gobierno, en La Plata, tras lo cual formuló declaraciones en la sala de periodistas.



"El gobernador es un hombre que maneja su propio celular, que contesta inmediatamente las llamadas y mensajes, al que le pedís una audiencia y te la da enseguida", señaló Sujarchuk cuando se le preguntó por versiones que indican que el vínculo de Kicillof con los intendentes no es del todo fluido.



Analizó en ese sentido que "quienes dicen eso quieren estigmatizarlo, pero lo desconocen" porque "es un gobernador que escucha mucho y que tiene la didáctica de un docente para explicar y trasmitir con humildad y sencillez los conceptos".



"Es honesto y sencillo. No conozco un intendente que se haya quejado de no tener vínculo o no ser atendido por Kicillof", apuntó el jefe comunal peronista.



También manifestó que se reunió con el gobernador para interiorizarse "sobre el rumbo de la gestión, ver cómo se lleva adelante la reestructuración del tema de la deuda y cómo ello impacta en los municipios" y ofrecer "colaborar desde el lugar que nos toca".



Sujarchuk contó que además invitó a Kicillof a la inauguración en marzo del colegio preuniversitario de la UBA; dijo que se analizaron cuestiones relacionadas con la seguridad y la infraestructura.



Sostuvo que "la gestión anterior hizo barbaridades en términos viales como la ruta 25 y 26 que une Escobar con Pilar, hicieron sólo el lado de Pilar porque el intendente era de Cambiemos".



"También hablamos de la necesidad de poder trabajar en todo el sistema de salud, el alimentario, poder colaborar en todo lo que hace a una provincia diversa" y añadió: "Me consta la vocación de Kicillof por poder atender la diversidad de la provincia".



Destacó que, en materia de seguridad, la necesidad del distrito es "ordenar las policías locales, para que sea más eficiente y haya mayor uniformidad en el uso" y señaló que el ministro del área, Sergio Berni "es un hombre con mucha experiencia en ese sentido y habrá que darle tiempo para poder avanzar".



Finalmente, celebró el plan de reparación de infraestructura edilicia que lanzará Kicillof, que en su distrito involucrará unas 50 escuelas, y puso de relieve que "es bueno que las prioridades pasen por este lado".