En marco de la investigación por el intento de magnicidio, cuya víctima es la vicepresidenta Cristina Kirchner, está más que claro que el único sospechoso y detenido es Fernando Sabag Montiel. Pues lo atraparon segundos después de que gatilló a escasos centímetros de la cara de CFK. El tema está en saber ahora por qué lo hizo y, en ese sentido, la Justicia perdió una prueba clave. El celular Samsung del detenido fue secuestrado, pero se encuentra bloqueado y apareció un mensaje que desconcertó a la jueza María Eugenia Capuchetti y al fiscal Carlos Rívolo, que están a cargo de la investigación: “reseteado de fábrica”.

El teléfono móvil fue hallado el mismo jueves en el momento de la detención. La Policía Federal intentó desbloquear varias veces el celular y no pudo; y luego la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue convocada a abrirlo. La fuerza detectó el alerta de “resetado de fábrica”. Este domingo, los investigadores esperaban la declaración de los técnicos que tuvieron acceso al teléfono, con el aval del juzgado. Hay expectativas en que la información del aparato pueda ser recuperada. Por el momento, el celular sigue bloqueado. Lo que sí se logró extraer el contenido de la tarjeta SIM, que tiene contactos de teléfono y fotos.

Por otra parte, los instructores de la causa analizan las computadoras del detenido y de las cámaras de seguridad que hay en la esquina de Juncal y Uruguay -en donde vive CFK-, y en todos sus alrededores. Además, los investigadores pidieron las entradas y salidas de todas las llamadas que se activaron en la zona. Buscan saber si Sabag Montiel habló o se reunió con alguien en los minutos previos al ataque para determinar si actuó solo o por orden o en coordinación con alguien más.

El dato es importante, pero sobre todo teniendo en cuenta que en el marco de esta causa no solo está bajo la lupa el ataque que llevó adelante Sabag Montiel. Los investigadores determinarán si los custodios debían proteger a la vicepresidenta incurrieron en un delito, al violar los deberes de cuidado. Por lo pronto, al menos cinco custodios declararon entre la madrugada y la mañana del viernes en tribunales en calidad de testigos. Eso no quiere decir que no puedan convertirse, con el correr de la investigación, en imputados.