Intentaron asesinar a Cristina Kirchner: por qué no salió el disparo

Este sábado se conoció el resultado de la pericia que ordenó la Justicia federal sobre la pistola Bersa calibre .32 con la que el jueves pasado Fernando Sabag Montiel, alias “Tedi”, intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner.

La primera pregunta que se respondió con el peritaje es por qué falló el arma de “Tedi”. La pericia realizada por la división Balística y luego por el Laboratorio Químico determinó que el arma, un modelo que databa de casi 40 años atrás, era apta para el disparo y que ya había sido disparada en algún momento. Además se determinó que las cinco municiones en su cargador eran reales y tenían capacidad para matar.

De acuerdo a lo que publicó el diario Infobae, los peritos confirmaron que el arma funcionaba. “Se probaron 50 disparos. Todos salieron bien. Hasta se probó con los cartuchos que tenía en el cargador”, reveló un investigador del caso.

Los especialistas lograron determinar que el disparo no salió porque “Tedi” no accionó la corredera de manera manual, o no quiso hacerlo. Esta fue la causa por la que ninguna bala se montó en la recámara.

Otras de las cuestiones que se logró dilucidar es de dónde salió el arma. Se supo que la Bersa provenía de Villa del Parque, el viejo barrio de “Tedi”, donde vivió durante años con sus padres en la calle Terrada.

Policía Científica logró reconstruir el número completo de la pistola Bersa y determinó que su titular registrado era César Bruno Herrera, un vecino de más de 50 años de edad, que vivía a pocas cuadras de la vieja casa de“Tedi”. El último trámite del arma fue su transferencia, que databa del año 2002.

Al saber esto, la PFA entrevistó a un hermano de Herrera, que les relató de su fallecimiento. Se cree que Sabag Montiel conoció a este hombre en el vecindario y que incluso llegaron a compartir el rubro laboral como taxistas.

El acusado de intentar matar a la Vicepresidenta no tenía credencial de legítimo usuario en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Sin embargo, efectivos de la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Federal le encontraron 100 balas Magtech en su monoambiente del barrio San Andrés en San Martín, atravesado por desorden y basura olorosa.

Mientras tanto, Sabag Montiel sigue preso y el expediente avanza, con más de diez cuerpos de extensión. El preso que se negó a declarar, sigue alojado en una celda de la dependencia de la PFA ubicada sobre la calle Cavia, en el barrio de Palermo.

La imputación al detenido consta de tres puntos. El primero es “haber intentado dar muerte a Cristina Kirchner”. El segundo punto de la imputación es “haber llevado consigo el arma de fuego antes mencionada sin contar con la debida autorización legal, la cual receptó previamente con la numeración parcialmente suprimida en la base de su empuñadura y a sabiendas de ello”.

El tercero sigue en la misma vía: “Haber acopiado dos cajas de municiones con la denominación Magtech conteniendo cada una 50 cartuchos intactos calibre .32 automáticos, las cuales fueron secuestradas a raíz del registro domiciliario realizado en el domicilio ubicado en la calle Uriburu 727/729, San Martín, provincia de Buenos Aires”.