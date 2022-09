La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió un intento de asesinato en la noche del jueves. Tras el atentado, el presidente Alberto Fernández se refirió al episodio y decretó feriado nacional para que la sociedad tome una reflexión de lo sucedido. En ese contexto, DIARIO HUARPE salió a las calles del microcentro sanjuanino y encontró una opinión dividida entre los ciudadanos consultados.

Pese a ser feriado nacional, los comercios sanjuaninos abrieron sus puertas como si fuera un día normal de actividad. Apesadumbrados y contrariados, algunos se animaron a hablar con DIARIO HUARPE unas horas después del ataque que conmocionó a todos los argentinos durante la noche del jueves, cuando la expresidenta estaba llegando a su domicilio.

Muchos laburantes manifestaron que se enteraron de lo sucedido recién en las primeras horas de la madrugada, cuando se levantaron para iniciar sus tareas. Tal es el caso de un habitual cafetero del Centro Cívico, que debió trasladarse a la peatonal. En ese sentido, comentó que no estaba de acuerdo con el feriado nacional, pero que las imágenes habían sido “muy graves”. “En algún momento alguien se iba a animar a hacer algo así, pero esto pasó todos los límites”, agrego.

Por otro lado, una artesana de la peatonal y un jubilado, llamado Antonio, señalaron que las imágenes fueron “terroríficas” y que se debería bajar el nivel de odio que tienen todos los sectores. De hecho, ambos coincidieron en que lo que pasó hace remontar a la sociedad argentina a épocas oscuras que quedaron en el pasado. “Es momento de acudir a la sensatez”, “hay que bajar un poco el nivel de soberbia”, fueron algunas de las frases que emitieron.

Algunos comerciantes se mostraron muy conmocionados por el ataque a Cristina. Imagen Gastón Vargas/DIARIO HUARPE.

“Si esto sigue así, todo puede terminar muy mal. Hay que tomar medidas duras. Si la presidenta se hubiese muerto, esto podría haber terminado en una guerra civil. La gente la acompaña mucho a ella. Hay que ver si el tipo que sacó el arma está bien mentalmente, pero fue muy grave”, agregó conmovido el hombre que estaba leyendo DIARIO HUARPE.

En esa misma línea coincidió César, “el cafetero de Dios” que trabaja a metros de la Catedral. “Gracias a Dios no pasó nada. El pueblo tiene que designar al Gobierno en las urnas. No con estos episodios. Esto no puede haber sido armado porque nadie se puede inmolar de forma gratuita con 35 años”, exclamó.

Un joven artesano dijo que a pesar de que no cree en los políticos, lo que pasó fue muy grave. Imagen Gastón Vargas/DIARIO HUARPE.

Una opinión totalmente contraria fue la que emitió Mario, quien suele ubicarse frente a una de las esquinas de la Plaza 25. El hombre aseguró que para él, el arma era un juguete y que el ataque que sufrió la vicepresidenta estuvo orquestado. “No podés querer matar a alguien y que la bala no haya salido. Esto estuvo armado para que sigan apoyando a Cristina. Ese tipo en cualquier momento debe estar fuera del país”, opinó.

Finalmente, otros comerciantes coincidieron en que todo podría haber estado armado porque descreen que no haya salido la bala cuando el atacante quiso dispararle a la vicepresidenta. “No está bien que pase esto en un país democrático. No la venimos pasando bien los argentinos. No creo que haya sido armado porque no hay algún fundamento claro que le sirva a alguien”, cerró.