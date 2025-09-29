Policiales
Intentó robar un auto en Pocito y lo delataron los perros del dueño
POR REDACCIÓN
Un intento de robo fue frustrado en la localidad de Carpintería, sobre la Ruta 40 kilómetro 32, cuando un hombre identificado como Germán Oscar Flores, de 24 años, fue sorprendido intentando forzar un auto y una despensa dentro de una propiedad privada. El hecho ocurrió gracias a que los perros del jardín comenzaron a ladrar intensamente, alertando al propietario, de apellido Cobos, quien salió a verificar la situación.
Al enfrentarse con el intruso, se produjo un forcejeo durante el que el delincuente dejó caer un cuchillo tipo serrucho y una barra de hierro de 20 cm. En ese momento, Flores también amenazó a la familia con represalias si llamaban a la policía.
Pese a las amenazas, Cobos dio aviso a las autoridades. Personal de la Subcomisaría Castro llegó rápidamente al lugar y detuvo a Flores, quien presentaba lesiones visibles en el cuerpo. Intervino el fiscal de turno, Martín Morando, quien supervisó el procedimiento. El detenido quedó alojado en la Comisaría 8º.
Gracias a la rápida reacción de los perros y la valentía del propietario, el intento de robo fue frustrado antes de que se concretara.
