La tensión institucional en el fútbol argentino sumó un nuevo capítulo este miércoles, cuando una decena de clubes emitieron comunicados oficiales expresando su apoyo explícito a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia. El primer pronunciamiento llegó desde Quilmes, que habló de “respaldo absoluto” a la gestión actual, y luego se sumaron equipos del Ascenso, como Ferro, Chacarita y Colón, junto a instituciones de Primera División, entre ellas Central Córdoba de Santiago del Estero.

El apoyo se dio en un contexto marcado por la polémica designación del título para Rosario Central, la protesta formal presentada por Estudiantes de La Plata y los posteriores cuestionamientos del Gobierno Nacional, que pusieron a Tapia en el centro de la escena. Las críticas derivaron incluso en acusaciones públicas entre el presidente de la AFA y Juan Sebastián Verón, referente del club platense.

Central Córdoba, uno de los clubes que se pronunció, destacó su rechazo a los “ataques mediáticos dirigidos hacia la actual dirigencia” y subrayó los avances logrados por la AFA en “organización, crecimiento estructural y fortalecimiento institucional” en todas las categorías del fútbol argentino. Mensajes similares se replicaron a lo largo de la jornada en redes oficiales de múltiples instituciones.

Mientras se multiplicaban los comunicados, Tapia participó del acto de entrega de los premios Alumni en Ezeiza, donde recibió un Alumni de Platino y aprovechó la ocasión para hablar públicamente por primera vez tras el estallido de la polémica. Allí, recordó la continuidad de su mandato, afirmó que “las luchas se dan desde adentro, no desde afuera” y lanzó un mensaje directo a Verón: “Cuando se venza mi mandato van a tener la posibilidad de presentarse los que quieran”.

El dirigente también defendió el trabajo de la actual conducción y remarcó que “los únicos que le dan al fútbol argentino lo que realmente tiene valor son los jugadores, los técnicos y los dirigentes que hacen un esfuerzo para armar equipos y torneos competitivos”. En medio de la crisis, el masivo respaldo de los clubes busca fortalecer la posición de la AFA en un escenario político e institucional altamente sensible.