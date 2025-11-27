Telefe quiere robarse a dos conductoras de América: quiénes son

Los rumores de pasillo aseguran que ¡se vienen cambios en Telefe!. Ante la llegada de la nueva autoridad, se espera un movimiento de piezas con la meta de refrescar la pantalla del canal de las pelotitas. Versiones que circulan indican que la señal ya puso los ojos en dos conductoras de otro canal competencia. La llegada de los nuevos dueños se haría sentir, con el canal ya preparando lo que se ha denominado un "sacudón de programación" con movimientos importantes en la dirección y ajustes en los costos.

En el programa MBA (Mediodía Bien Arriba), Guillermo Pardini habló sobre estos posibles cambios en la grilla. El periodista contó que la reorganización implica una profunda revisión financiera y aseguró que "Hay mucho gerente preocupado...". Pardini detalló la magnitud de las medidas: "¿Te suena economía de guerra? El plan de trabajo es estudiar minuciosamente costos del canal, se vienen ajustes, recortes, reducción salvaje del presupuesto y prácticamente la eliminación de los gastos de representación". Además, el periodista advirtió que "Los programas que no sean rentables van a desaparecer de la pantalla de Telefe".

Pardini también reveló el nombre de la figura que tomará el mando: "El presidente y director general de la compañía va a ser alguien que conoce los medios, Agustín Vila".

A la par de estos ajustes financieros, la nueva dirección de Telefe ya tiene dos nombres en carpeta para ser los nuevos rostros del canal. Pardini destapó la información, mencionando que "Una conductora es Pamela David. La otra conductora trabaja a la noche, Sabrina Rojas".