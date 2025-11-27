La frase de Ángel de Brito que detonó la crisis de Pepe Ochoa y la renuncia inminente

Pepe Ochoa, conocido por su rol como ‘suricata’ en LAM junto a Fefe Bongiorno, está atravesando un drama personal que lo llevó a considerar dejar su carrera en los medios. Aunque su trabajo es aportar información y primicias, la necesidad de sobresalir todos los días lo ha afectado profundamente.

En su programa en Bondi, el panelista se sinceró sobre su estado anímico, explicando que las decisiones profesionales que tomó ya no lo satisfacen. Ochoa reveló la magnitud de su crisis: “Me estoy dando cuenta que muchas de las decisiones que fui tomando, no sé si las quiero”.

El malestar escaló la semana pasada al punto de casi renunciar a sus dos trabajos. Ochoa confesó: “La semana pasada quería renunciar a todo. Literalmente. Un día casi lo llamo a Franco, iba a renunciar a Bondi, iba a renunciar a LAM. Me nublé un poco, veía todo gris, me levantaba sin ganas de venir”.

Ante esta situación, que difiere de la actitud que muestra al aire, Yanina Latorre se mostró preocupada y decidió contactarlo. Latorre cree que la crisis de Ochoa pudo haber sido detonada por un comentario de Ángel de Brito. “Creo que la crisis arrancó… ayer o anteayer Ángel (de Brito) le dijo: ‘Te noto muy callado al aire’, que un día puede pasar, y se ve que se ‘paranaiqueó’”, explicó la conductora de SQP.

Latorre explicó que la presión que siente Ochoa se debe a su alto nivel de autoexigencia. Ella lo describió como alguien "muy laburador, tiene mucha hambre, muy buenas ideas, va detrás de la noticia". Ochoa le había manifestado que la falta de primicias era la causa de su angustia: “La estoy pasando mal porque no tengo primicias”.

Utilizando sus diez años de experiencia en el panelismo, Latorre buscó tranquilizar a su compañero. “Y yo le digo que hace 10 años que hago panelismo, me caractericé por tener buena data, pero no siempre la tengo. Y cuando no la tengo se opina de lo del día, se ven los temas del día”, detalló Latorre. Su consejo fue que se mantuviera firme en su carrera, a pesar de los altibajos.

Latorre cerró su análisis sobre la situación de Ochoa con una reflexión y un consejo: “Lo que le está pasando es que no es siempre es para arriba, a veces es meseta y a veces para abajo”. Ella considera que está "muy presionado". Finalmente, reveló un encuentro pendiente entre los colegas: “Yo le dije que no deje todo, que este laburo tiene sus vaivenes. No todo es para arriba. Para mí está muy presionado” y “Hoy iba a tomar un café con Ángel, pero de amigos”.