Prohibición de salida y embargo millonario: el fuerte revés judicial para Eduardo Fort

Las últimas semanas han sido complejas para Eduardo Fort, el presidente de Felfort, quien ya se encontraba en el ojo público después de que sus sobrinos, John y Thomas, lo acusaran de haberlos apartado de la empresa familiar. A este clima se suma un revés judicial aún más significativo: la Justicia ordenó un embargo millonario en su contra, derivado de una demanda de alimentos.

La acción legal fue iniciada por su exesposa y madre de sus tres primeros hijos, Karina Antoniali. Según detalló Cora Debarbieri en A la Tarde, la orden de embargo se dictó a raíz del incumplimiento de la cuota alimentaria correspondiente a los mellizos Angie y Pietro, de 16 años, dos de los tres hijos que comparten.

La panelista explicó que, según su información, "Al parecer, Eduardo Fort no estuvo cumpliendo en tiempo y forma". Además, Debarbieri recordó que esta disputa no es reciente, sino que "Esta lucha viene desde el 2022". Ante la falta de cumplimiento, la Justicia resolvió: "‘Trabar embargo sobre todos los dividendos, utilidades, honorarios y demás prestaciones económicas que, por cualquier concepto, perciba el Sr. Eduardo Alejandro Fort’ ".

El alcance patrimonial de esta medida es profundo, incluyendo bienes concretos, acciones societarias en Felfort y diversas propiedades del empresario. Se trata de "cifras muy elevadas" y se espera que la Justicia continúe avanzando con nuevas ejecuciones sobre otros bienes o acciones hasta que se complete la deuda de alimentos. Respecto al monto exacto adeudado, Debarbieri manifestó: "No puedo dar las cifras porque me pidieron que no lo hiciera y porque son una cantidad de números que no sabría ni cómo decirlo".

Entre los bienes inmuebles afectados por la medida judicial, entrarían "el departamento donde vive actualmente, otro departamento que tendría en Capital y cuentas de bancos".

La resolución judicial, que llega tras tres años de presentaciones continuas, fue contundente e incluyó medidas restrictivas de movilidad. La Justicia dispuso la inscripción del Sr. Eduardo Alejandro Fort en el Registro de Deudores Alimentarios de CABA y la Provincia de Buenos Aires. Además, "A los fines de garantizar el cumplimiento y la obligación del demandado, dispóngase la prohibición de salida del país".