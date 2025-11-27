El llanto de Yanina Latorre por su último mes en LAM

Una era histórica en la televisión argentina está llegando a su fin. La conductora Yanina Latorre confirmó que dejará de ser parte de LAM, el programa de espectáculos en 2026. Ya comenzado su último mes como "angelito", la panelista se encuentra "muy movilizada" por su decisión y se animó a reflexionar sobre su paso por el ciclo.

La salida de Latorre se debe a una elección profesional, ya que se dedicará más a su propio programa, SQP, por el cual ya firmó la renovación incluyendo algunos cambios.

Al referirse a este importante cambio en su vida laboral, Latorre comparó la situación con una ruptura personal. "Entré en el último mes de LAM, después de 10 años. Me tiene muy movilizada, es un divorcio", expresó Yanina Latorre en El Observador.

La panelista admitió que aún está procesando la magnitud de su partida. "No sé si soy consciente todavía", insistió la conductora. A pesar de haber elegido este camino, confesó que todavía le surgen dudas sobre la decisión que tomó: "Todavía dudo", se sinceró.

Latorre hizo notar que su renuncia es un hecho inusual en la historia del programa, ya que se va por voluntad propia. "Soy la única angelita que se fue por motus propio junto con Pia", expresó. A propósito de su compañera, Pia Shaw le recordó a Latorre que las puertas del programa siempre estarán abiertas para ella.

La necesidad de priorizar y reducir el ritmo de trabajo fue clave en su decisión, ya que manifestó estar muy cansada de correr de un lado a otro.

La conductora se mostró visiblemente afectada al hablar sobre lo que significa el ciclo en su vida personal y profesional. "Estoy empezando a sufrir. Me viene a la memoria el primer día, los camarines, lo que hicimos. Yo sufrí, la pasé bien, mis hijos crecieron, me pasaron cosas lindas, cosas malas". Además, Latorre describió su vínculo con el conductor, Ángel de Brito, como trascendental: "Para mi, Ángel es mi marido televisivo, no lo voy a ver más todos los días", dijo entre lágrimas.

Ángel de Brito se burla de esta situación, manifestando que no la extrañaría, pero la panelista sabe que su amigo solo intenta molestarla. Sin embargo, Latorre predice que su último día será sumamente emotivo: "El 26 de diciembre la voy a pasar para el o..., lo que voy a llorar, voy a inundar el estudio".