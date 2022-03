Intereses cruzados y una deuda histórica: el detrás de la estación transformadora de El Leoncito

Lo que debía suceder en la audiencia pública por la nueva Estación Transformadora de El Leoncito terminó explotando antes en los medios de comunicación, con polémica incluida. Es que los actores afectados e interesados de la obra de renovación eléctrica terminaron cruzándose y discutiendo los sí y los no públicamente, mientras la reunión fue suspendida por tiempo indeterminado, hasta que la vuelvan a convocar.

La obra en cuestión tiene voces a favor y en contra, además de que es un reclamo histórico de un sector en particular. A su vez, viene anunciándose hace tiempo a través de los medios oficiales del EPRE y hasta apareció en medios de comunicación, incluido DIARIO HUARPE. Pero el detonante fue primero la convocatoria a la Audiencia de Impacto Ambiental y un comunicado de Acodepas (Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino) a través de las redes sociales. Para el EPRE, hay también un interés económico de un privado que estaría metiéndose en la disputa.

El proyecto plantea una nueva línea eléctrica, de mayor capacidad porque cambia los 13,2kV a 33kV, y una Estación Transformadora para llevar esa capacidad eléctrica a los observatorios astronómicos ubicados en el Parque Nacional. Para Acodepas, la obra significará un impacto negativo en el paisaje de la zona, uno de los más visitados por el turismo en la provincia. Hay un antecedente de esta postura crítica en las redes sociales, un perfil de Instagram donde venían haciendo un seguimiento y reclamo por el proyecto.

En cambio para EPRE es una obra estratégica, ya que significará un cambio en la matriz eléctrica de la zona, un salto de calidad de la situación actual y una inversión para el futuro turístico de la zona. Es que en la actualidad, explicó a DIARIO HUARPE el presidente de la entidad Oscar Trad, la estructura es deficiente y tiene problemas.

Entre las voces a favor, por fuera del EPRE, la primera es la de los técnicos y científicos del complejo astronómico. Es que los observatorios existentes tienen problemas eléctricos desde hace décadas, que ponen en riesgo el trabajo y las instalaciones. A esto se suma que sin un cambio era imposible la instalación del Radiotelescopio CART.

“Es una obra necesaria, importe y también urgente”, explicó Sergio Cellone, director del Casleo (Complejo Astronómico El Leoncito). “Tenemos problemas con el servicio porque no es confiable, hay cortes largos una vez a la semana o cada 10 días y microcortes e inestabilidad prácticamente constantes”, agregó.

Esto le significa al equipo científico dificultades para trabajar constantes, ya que no pueden confiar en tener energización de calidad para hacer su trabajo. A su vez, parte del trabajo del Casleo es alquilar de forma remota el equipamiento a universidades e institutos de otros países de forma remota y no pueden hacerlo con todos los telescopios.

A esto se suma que las estructuras son delicadas, muy caras y las fallas eléctricas pueden generar daños. “Tenemos equipos irremplazables y ante algún problema de energía como ha pasado puede haber daños”, ejemplificó Cellone. Para eso han colocado generadores, pero no es suficiente para mover todo el equipamiento y muchas veces les aumenta los costos a un punto que no pueden permitirse. Estos problemas los tienen prácticamente desde la instalación del Casleo, que es único en el país y desde el ’86, cuando se inauguró, tiene la misma línea de baja tensión.

Pero en esa zona de Calingasta conviven muchas actividades, no solo la labor científica. Y es esto lo que genera que el proyecto cause roces, ya que la obra que podría ser una solución casi definitiva al complejo astronómico, preocupa a quienes se dedican al turismo y hasta podría generar una intervención desde Parques Nacionales, dedicados a la conservación.

El intendente del Parque El Leoncito, Emiliano Leonari, dijo que estaban esperando la audiencia con mucho interés, porque cualquier obra que se haga en las inmediaciones puede representar un impacto a la tarea de conservación que llevan adelante. “No tenemos todavía la información suficiente para saber si afecta o no al área protegida, pero cuando esté la vamos a enviar a los técnicos de Parques Nacionales para analizar en profundidad”, explicó a este medio. Para este sector, la línea actual no representa un problema, ya que el consumo que tienen es domiciliario.

Del lado de Acodepas y quienes reclaman se ubicaron también algunos empresarios calingastinos. Ramón Ossa, de la Cámara de Empresarios de Calingasta, dejó en claro que no tienen información suficiente y que “hay cosas que no están claras y faltan explicaciones”.

Ossa explicó que habla “por sí mismo y no por la cámara, porque todavía no nos hemos reunido”, aunque agregó que hay preocupación en el departamento y no solo por el impacto paisajístico. “Está la Estación Transformadora y también el tendido eléctrico, que intervendría en el paisaje, pero también nos preocupa que utilice a red eléctrica que ya es deficiente”, agregó. El empresario teme que signifique “dejar en desventaja a la gente de Barreal, habría que ver cómo mejorar la red actual antes”, pidió.

Sobre esto Oscar Trad aseguró que el resultado será el contrario, ya que “si se separa la demanda de los observatorios de Barreal los problemas en una zona no van a afectar a la otra, como sucede ahora. Además pensamos mejorar el tendido anterior”. El funcionario sí coincidió en que es un problema de información y se comprometieron a, en esta etapa previa a la próxima reunión, afinar los datos con los habitantes de la zona.

Justamente el acceso a la información y hasta a la audiencia fue otro problema que quedó plasmado en la polémica que estalló este viernes. El EPRE había convocado al encuentro en el Observatorio Carlos Cesco porque “son los observatorios y los puesteros al Sur los más afectados”, pero esta decisión no cayó bien.

Además de aparecer críticas en el comunicado de Acodepas, hasta desde la Municipalidad salieron al cruce. Heber Tapia, titular de Turismo y Cultura, dijo a DIARIO HUARPE que está disconforme con que se haga el encuentro en una zona alejada de Barreal y hasta con el proyecto de la Estación Transformadora. Su argumento es que el tendido nuevo y la instalación de la ET afearía una zona que es fundamental para el departamento.

El argumento del EPRE al respecto es que las obras están pensadas para moderar el efecto visual. “El tendido estará sobre la ruta, pero en la vereda contraria a La Pampa. Ahora los postes están en el oeste, cortando la vista, y pasarán al otro lado para que esto no pase más, será una mejora. Y la estación tendrá 40m por 40m y 4 metros de alto, totalmente cubierta. Incluso se le puede dar un recubrimiento de madera como se hace en otros puntos para que no desentone con el paisaje”, explicó el presidente del EPRE.

Para Trad existe otro trasfondo en la situación que tiene que ver con unos pocos interesados que están generando la polémica. “Hay un empresario al que la ET le quedaría cerca de su terreno, donde tiene pensado hacer una inversión turística y no quiere que lo afecte. Pero según sabemos él colocaría domos o alguna estructura similar, incluso ya pidió el suministro eléctrico”, aseguró.

Lo cierto es que las posturas enfrentadas demoraron al menos algunas semanas la audiencia pública y por lo tanto la obra energética. La estrategia será ahora comunicacional antes del primer encuentro, algo que por lo general no sucede. Los sí y los no oficiales tendrán lugar en ese ámbito, aunque es de esperar que la polémica mediática siga su curso.