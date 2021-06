Internaron al “llavero” de San Juan tras contagiarse de Covid-19: “Papá recuperate, te esperamos”

La pandemia de coronavirus no se detiene. En las últimas horas el “llavero” de San Juan quedó internado en el Hospital Marcial Quiroga debido a que presentó los síntomas típicos de la enfermedad y requirió una cama de terapia intensiva. José Benito Castro tiene 74 años y toda su vida la dedicó a trabajar en la Dirección de Hidráulica hasta que se jubiló. Ahora está en un estado sanitario complicado y su familia pide desesperadamente cadenas de oración para que se recupere.

El hombre nació en Huaco, departamento Jáchal. Justamente antes de contagiarse iba constantemente hacia aquel lugar para acondicionar unos terrenos que había recuperado de sus abuelos para construirse una casita. Actualmente reside en Rawson junto a su esposa, Lucía Páez de 74 años. El matrimonio se contagió de Covid-19, aunque no saben cómo. Sus hijos y nietos trataron de ser bastante cautelosos a la hora de visitarlos para evitar que se infectaran.

Castro tiene cinco hijos: Marcelo, Graciela, Claudio, Elizabeth (fallecida), y Lorena. Además, 14 nietos y 8 bisnietos. “Estoy como se puede”, comentó Lorena a DIARIO HUARPE. La hija, quebrada en llantos, relató que a su papá lo tuvieron que trasladar de urgencia hacia el hospital el viernes cerca de las 22, aunque en la mañana del sábado su cuadro se complicó y lo llevaron a una unidad de terapia intensiva.

Lorena está preocupada porque en su casa se quedó solamente con su mamá. Foto: gentileza.

Su hija contó que su papá se ganó el nombre de “llavero” debido a que toda su vida trabajó en Hidráulica y era el llavero general, es decir, tenía todas las llaves de las compuertas y el que se encargaba de distribuir el agua entre los productores y regantes. “Él no faltó ni un solo día a su trabajo”, explicó Lorena. Había ingresado cuando apenas tenía 17 años.

Lorena está preocupada porque en su casa se quedó solamente con su mamá. Lucía es asintomática pese a que tiene Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc). “Nunca pensamos que la enfermedad iba a ser más grave para él porque mi mamá tiene problema en sus pulmones”, reconoció.

Los hermanos están pidiendo cadenas de oración, no tan solo por su papá sino también para todos aquellos que tengan algún conocido con coronavirus. La campaña se inició en un grupo chico de WhatsApp que se llama “Los papis de siempre”, en honor a José y Lucía. “A mi papá le diría que gracias por todo lo que me enseñó y la vida que me dio. Papá recuperate, te esperamos de vuelta. Estoy orgullosa del hombre que es”, concluyó.