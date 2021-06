Dicen que algunos pacientes con covid llegan tarde a la consulta: “Tenemos internados con bacterias”

Pasaron más de quince meses desde que San Juan registró el primer caso de coronavirus. Si bien en todo ese tiempo fue apareciendo mucha información para generar algunas certezas, hay preocupación en Salud Pública porque actualmente están notando pacientes positivos que llegan tarde a la consulta y lo hace con un cuadro grave teniendo en cuenta que se automedicaron. El dato fue aportado por la jefa de Infectología del Hospital Marcial Quiroga, Rosa Contreras.

“Estamos teniendo pacientes internados que tienen bacterias multiresistentes. Están llegando tarde a la consulta”, sentenció la profesional en el programa Yo Te Invito.

Contreras dijo que las personas que sean diagnosticadas con coronavirus deben consultar a tiempo una vez que tenga los síntomas. La médica dijo que no deben consumir medicamentos de manera particular. “Estamos viendo a mucha gente que se pasa por grupos de WhatsApp listas de medicamentos y no a todos les hace lo mismo”, indicó.

La infectóloga sostuvo que la enfermedad al ser un virus no hay que tomar antibióticos. Al mismo tiempo precisó que hay medicamentos que se consumen y actualmente no están autorizados. “Tomar corticoides antes de tener compromisos respiratorios puede complicar el cuadro”, puntualizó. La médica señaló que la demora que tiene una persona positiva en llegar a la consulta va entre una semana a diez días.

La profesional está a favor de la presencialidad en las escuelas.

Contreras explicó que si bien no existe todavía la cura del coronavirus, los profesionales idearon un plan de acción para actuar en cada una de las etapas. Puso énfasis en controlar la saturación. En cuanto a los síntomas como tos, fiebre y dolor de cabeza, la infectóloga dijo que se medica al paciente para atacar esos dolores puntuales. Cuestionó que muchas veces esta epidemia hizo que todo el mundo opinara y se creyera infectólogo. “Si a mi vecino le hace bien, lo tomo”, criticó.

Curva de contagios

Luego del confinamiento de nueve días que decretó el Gobierno nacional para frenar la curva de contagios, la infectóloga reflexionó que esto fue “grato” en cuanto a la disminución de casos que reflejó la provincia en los partes sanitarios de estos últimos días. Si bien reconoció que los positivos todavía son muchos, están mostrando un leve amesetamiento.

“El índice de positividad sigue siendo elevado, está por encima del 10%. Hay que seguir trabajando en controlar la transmisión. El confinamiento ha sido eficiente. Nos quedan algunos días más para seguir viendo el veranito sanitario", comentó.

Sobre los cierres intermitentes los fines de semana, la profesional contó que sirven porque la mayoría de los contagios se producen en las reuniones sociales o familiares. “Todo esto nos ha servido bastante. Nos hemos asustado, todos, hasta los médicos”, añadió.

Casos en los jóvenes

Contreras señaló que gran porcentaje de población adulta está vacunada con las dos dosis. Esto hizo, de acuerdo a su observación, que los contagios se redujeran en esas franjas etarias. “La gente joven (18 a 59 años) es la que estamos viendo más complicada. Las nuevas variantes son más transmisibles y severas que las que teníamos inicialmente”, mencionó.

La infectóloga dijo que antes no pensaban que los jóvenes iban a estar internados, pero ahora lo están viendo. “La mayoría de los pacientes jóvenes que tenemos internados en terapia intensiva tienen comorbilidades”, indicó. Fundamentó que la más frecuente es el sobrepeso.

A favor de la presencialidad

La doctora se mostró a favor de las clases presenciales cuidadas y voluntarias. Dijo que las escuelas están preparadas con el protocolo establecido para evitar contagios. En ese punto explicó que los chicos no hacen una enfermedad grave y que no son grandes transmisores del virus. Sin embargo, recordó que hasta el momento se registró el fallecimiento de un niño de 8 años con comorbilidades.

VIDEO