Internaron de urgencia a Zaira Nara: qué le pasó

Zaira Nara sorprendió al público al aparecer en la última emisión de MasterChef Celebrity, cubriendo a su hermana Wanda, quien tuvo que ausentarse por un compromiso previo. La menor de las Nara se encargó del reality con su propia esencia, incluso bromeando con su excuñado, Maxi López. Sin embargo, la atención se desvió de su desempeño televisivo cuando, durante la noche del martes 16 de diciembre, la modelo utilizó su cuenta de Instagram para compartir una noticia que generó alarma entre sus seguidores.

Zaira reveló que tuvo que ser hospitalizada por unas horas. Junto a una fotografía desde la clínica, mirando el reality, la modelo detalló el diagnóstico: "Para terminar diciembre, gastroenteritis aguda. Gracias por la atención @swissmedicalgroup".

Minutos después de su publicación inicial, Nara brindó más detalles sobre cómo se había desarrollado el malestar. Relató que sintió síntomas agudos durante un breve viaje a Europa: "No sé si fue algo que comí, o algún virus, pero viajé a Europa por 4 días y el tercero estuve sintiéndome muy muy mal". Afortunadamente, al regresar a la capital argentina, la situación mejoró: "Por suerte hoy ya estoy en Buenos Aires, me dejaron tranquila y sin dolor". La modelo reconoció que la experiencia le sirvió para reflexionar sobre su ritmo de vida: "A veces el cuerpo pide parar un poquito. Gracias".

La modelo, de quien recientemente se ha rumoreado una relación con un magnate europeo, quiso llevar tranquilidad a todos sus seguidores y aclaró que ya se encontraba en su hogar recuperándose. En su selfie publicada, se pudo observar el suero que tenía en el brazo, pero pudo dar la buena noticia: "Ya estoy en casa con mis hijos y mamá". Para demostrar que se encontraba en buenas manos, compartió una imagen de su hijo menor, Viggo, de espaldas, y agradeció a su madre por haberse hecho cargo de los niños mientras estaba internada. A pesar de los malos días vividos, Zaira ya está recuperada, aunque deberá cuidarse durante los últimos días del año.