El novio de Wanda Nara la está usando: "A él le gusta el dinero y la vida lujosa"

María Laura Arredondo, exnovia de Martín Migueles, la actual pareja de Wanda Nara, decidió hablar por primera vez sobre su pasado sentimental en el programa Puro Show. Arredondo, quien mantiene un perfil bajo y asegura que no le gusta exponerse mediáticamente, sintió la necesidad de dar su palabra debido a la repercusión generada por el novio de la mediática. La exnovia de Migueles inició su diálogo señalando que "La verdad no me gusta hablar de mi pasado, hay mucha gente del medio que me conoce hace muchos años y nunca salí a hablar de nada”.

Al recordar su vínculo con Migueles, Arredondo fue directa sobre el sufrimiento experimentado: “Martín no es una mala persona, yo sufrí mucho con él. Le deseo lo mejor, pero la pasé mal”. Ella explicó que el fin de la relación llegó cuando el amor se esfumó de una de las partes. Arredondo aceptó el final, indicando que “A veces el amor termina y creo que a él se le terminó el amor conmigo, lo acepto, quizás no de la manera”. No obstante, la ex pareja reconoció que el cierre fue difícil, afirmando: “Yo no terminé bien con él, la verdad que no”.

Al ser consultada sobre el noviazgo actual entre Migueles y Wanda Nara, María Laura confesó: “No me sorprende que Martín esté con Wanda, no me sorprende nada de él”. Arredondo analizó los motivos detrás del vínculo, sugiriendo que la relación le ofrece el "combo perfecto". Ella cree que “Supongo que debe estar con ella porque la quiere, tiene el combo perfecto que le gusta a él: una mujer empoderada con mucho dinero". La exnovia concluyó su análisis afirmando que "A Migueles le gusta el dinero, la vida lujosa y cara”.

A pesar de la decepción que experimentó, Arredondo le deseó lo mejor a su expareja: “Me defraudó y me desilusioné con él, pero ojalá que sea muy feliz, le deseo lo mejor”. Incluso, sorprendió al ubicarse a favor de la empresaria, diciendo: “Yo soy team Wanda Nara y ojalá que se haya enamorado”. Finalmente, la exnovia de Migueles compartió una lección aprendida: “El historial de cada uno dice muchas cosas, aprendí que hay que ver el historial de cada hombre”. Ella resumió su experiencia personal con la frase: “Hay que aceptar cuando a una la dejan de querer”. Aunque la mediática ha enfrentado rumores que complican a Migueles, Arredondo marcó un límite claro: “No voy a hablar de deudas ni de estafas”.