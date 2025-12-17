País > Histórico
Argentina vuelve a tener un avión de entrenamiento de fabricación propia
POR REDACCIÓN
La Fábrica Argentina de Aviones "Brig. San Martín" (FAdeA) presentó el IA-100B, un avión de fabricación nacional que marcará un hito en la formación de pilotos militares y civiles.
El IA-100B, diseñado y fabricado bajo los requerimientos de la Fuerza Aérea Argentina, está destinado a la instrucción inicial y acrobática de los pilotos, complementando al IA-63 Pampa III dentro del programa de entrenamiento gradual para operar los F-16 adquiridos a Dinamarca y modernizar la flota nacional. Actualmente, el avión espera la certificación de las autoridades competentes para su puesta en servicio.
Julio Manco, presidente de FAdeA, destacó la relevancia del proyecto: “Es un orgullo para la Argentina volver a contar con una aeronave de fabricación nacional luego de tantos años. Este avión es una muestra concreta de lo que somos capaces de hacer. Incluso en tiempos difíciles, el talento y el compromiso de nuestra gente se materializa en logros reales”.
El IA-100B ya despertó interés internacional, con declaraciones de interés de países como Paraguay y Uruguay, y conversaciones avanzadas con otras naciones de la región. Manco subrayó que la visión y el apoyo de las autoridades, incluido el presidente Javier Milei, fueron clave para que el proyecto se concretara.
El desarrollo del IA-100B forma parte de un proyecto a largo plazo de FAdeA, orientado a consolidar una oferta regional de entrenadores básicos y potenciar la industria aeronáutica nacional en los mercados internacionales. Según Manco, “el IA-100B no es sólo un avión, es una plataforma completa que refleja el trabajo conjunto de equipos técnicos, proveedores estratégicos y una red productiva que se activa cada vez que se apuesta a la industria argentina”.
Si bien su objetivo principal es el entrenamiento militar, el IA-100B también tiene aplicaciones para la formación de pilotos civiles, en escuelas de vuelo, aeroclubes y operadores privados, ampliando su utilidad y reforzando el valor estratégico de la aeronave para el país.