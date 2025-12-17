Indiana, hija de Nicole Neumann, confirmó su noviazgo con un futbolista

El mundo del espectáculo se sorprende con el blanqueo de un inesperado "romance botinero". Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, hizo oficial su primer noviazgo público a través de las redes sociales. Este nuevo vínculo sentimental ha conferido a Nicole Neumann y Fabián Cubero el nuevo título de "suegra y suegro respectivamente".

El afortunado en cuestión es Thiago Silvero, un joven de 19 años que se desempeña como jugador en las juveniles de Vélez, una coincidencia que ya le suma puntos con el padre de la novia. La relación se ha hecho oficial en el ámbito digital, cuando Silvero compartió una imagen de Indiana en sus redes, acompañada de una tierna dedicatoria: “El comienzo de algo muy lindo. Te amo mi compañera”. La propia Indiana, que tiene 17 años y está por entrar a su último año de secundaria, reposteó la publicación, confirmando que el sentimiento es mutuo.

Según información a la que pudo acceder PRONTO.com.ar, se trata de un vínculo reciente, pero la hija de Nicole Neumann "está muy enganchada". Aunque ambos mantienen un perfil bajo y prefieren resguardar su intimidad, el noviazgo parece ser "muy en serio". De hecho, Thiago ya ha compartido tiempo con el entorno familiar de Indiana, demostrando sentirse "muy cómodo" en un cumpleaños familiar el fin de semana reciente.

El joven Thiago Silvero no solo es una de las promesas del Fortín, sino que también demostró compromiso con su carrera al renovar su contrato con el club hasta el año 2028,.