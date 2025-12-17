Un hombre de 89 años que padece Alzheimer sufrió múltiples lesiones tras ser atacado dentro de un geriátrico de la ciudad de Mar del Plata. El hecho fue denunciado por su familia y ocurrió el martes 9 de diciembre en la residencia Posada Punta Mogotes, ubicada en la calle General Pacheco al 2100. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y fue difundida públicamente por los allegados de la víctima.

El adulto mayor fue identificado como Héctor Salas. Según relataron sus familiares, fue su nieta quien, al visitarlo ese día, advirtió lesiones visibles en el rostro y en los brazos. Además, señalaron que el hombre presenta disminución auditiva y pérdida progresiva de la visión, lo que agrava su estado de vulnerabilidad.

Tras constatar las heridas y acceder a los registros fílmicos, la familia realizó la denuncia correspondiente. En una publicación en redes sociales, Karen Salas, nieta de la víctima, sostuvo que la agresión se habría producido luego de que su abuelo se negara a tomar una medicación. Según indicó, desde el establecimiento habrían reconocido el ataque e intentado justificarlo como consecuencia de un presunto “brote psicótico”.

En las imágenes difundidas se observan hematomas en el rostro del anciano y heridas en distintas partes del cuerpo. También se compartieron radiografías realizadas posteriormente, que confirmaron fracturas en la mano derecha, particularmente en el dedo pulgar, además de otras lesiones faciales.

Los videos de seguridad muestran una sala de estar con varios residentes y personas que serían empleados del geriátrico. En una de las grabaciones se percibe un clima de tensión, mientras que en otra secuencia, con un plano más amplio, se ve al hombre ubicado en una esquina del ambiente, rodeado por varias personas.

En un video grabado luego del episodio, Héctor Salas relató lo ocurrido ante sus familiares. “Qué bochinche que se armó, che. Yo vine a pagar sin querer. Se armó la joda y yo también pagué”, expresó. Al ser consultado sobre por qué no avisó lo sucedido, respondió: “¿Qué te voy a avisar? No podía”.

La familia aseguró que desde el geriátrico les explicaron que el ataque se produjo porque el anciano se negó a ingerir la medicación. “Nos dijeron que tuvo un brote psicótico y por eso le pegó repetidas veces”, afirmaron, aunque remarcaron que existían otras alternativas para administrar el medicamento sin recurrir a la violencia.

Tras el episodio, los familiares decidieron retirar a Héctor Salas del establecimiento y trasladarlo a otro lugar de alojamiento. La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades y esclarecer lo ocurrido dentro de la residencia geriátrica.