Investigan si el incendio en una distruibuidora está vinculado a ataques previos a medidores de luz

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Justicia de la ciudad de Mar del Plata abrió una investigación para determinar si existen vínculos entre el incendio que el domingo último arrasó una distribuidora y afectó a cerca de 50 viviendas linderas, y una decena de ataques a medidores de luz denunciados recientemente por la empresa a cargo del suministro eléctrico, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



La investigación por el siniestro que destruyó la distribuidora Torres y Liva, ubicada en el macrocentro de la localidad balnearia, continuaba avanzando sobre la hipótesis de un incendio originado intencionalmente, luego de que fueran hallados dos artefactos incendiarios caseros que provocaron una explosión en una caja medidora del inmueble afectado.



La causa quedó desde la mañana del martes en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, a cargo del fiscal Juan Pablo Lódola, luego de que un informe preliminar de peritos de bomberos confirmara que se trató de un siniestro iniciado intencionalmente mediante dispositivos caseros.



Una fuente cercana a la investigación indicó que los artefactos encontrados son "una especie de mecha o vela con un trapo y un alambre", y su hallazgo llevó a que la Fiscalía de Delitos Culposos se inhibiera de continuar la investigación de un presunto accidente, bajo la figura de "incendio culposo".



Una vez en manos de la UFI 6, la causa fue caratulada como "incendio agravado por poner en riesgo la vida de personas", que prevé una pena de 3 a 15 años de prisión.



A partir de estos nuevos elementos, los investigadores pidieron que fuera agregada al expediente una denuncia realizada el 4 de diciembre último por la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica (EDEA), por una serie de actos vandálicos contra medidores en distintos edificios.



EDEA había realizado una presentación en la Comisaría 1ra, con jurisdicción en el centro marplatense, en la que enumeraba hechos vandálicos sufridos desde septiembre en ocho módulos eléctricos -entre otros en un banco, un cine y un complejo de edificios en construcción- que resultaron quemados por desconocidos.



Ese expediente derivó en una causa judicial que quedó en manos de la Oficina de Determinación de Autores, y en la mañana del martes, un representante legal de la firma sumó nueva información a la denuncia.



Por el momento se trata de causas separadas, pero fuentes judiciales indicaron que eran analizadas esas denuncias para determinar "si se trata del mismo modus operandi, y en ese caso, probablemente del mismo autor", y si en tal caso existe prueba que "pueda.ser de utilidad" en la investigación por el siniestro de la distribuidora.



La Dirección Departamental de Investigación (DDI), por otra parte, continuaba con el análisis de cámaras de seguridad de la zona y con declaraciones de posibles testigos, entre otras medidas.



Según una fuente consultada por Télam "por el momento no se encontraron cámaras que enfoquen concretamente el lugar atacado", pero "no es tan amplio el margen horario" entre el reporte del incendio y la posible activación del artefacto, "lo que acota el rango de búsqueda en la zona".



En cuanto al área afectada por el incendio, tres dotaciones de bomberos continuaban trabajando para enfriar los escombros, y permitir así la realización de nuevos peritajes.



El titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncalvez, confirmó en tanto que "persiste el riesgo de derrumbe" del edificio de cuatro pisos ubicado sobre la construcción siniestrada.



Fuentes policiales y judiciales aseguraron por otra parte que en el mayorista arrasado "no se encontraron fuegos artificiales", pese a las versiones que apuntaban en ese sentido, y que "no está confirmado" que el predio de un cuarto de manzana de la firma estuviera funcionando pese a haber sido clausurado por el Municipio.