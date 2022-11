Este viernes por la noche, un grupo de más de 50 mujeres, acompañadas de sus hijos, llegaron hasta un terreno baldío ubicado en el interior del Lote Hogar 27 en Pocito, para reclamar la pronta entrega de casas del IPV. Las manifestantes aseguraron que todas están inscriptas desde hace más de 20 años en el padrón de viviendas y piden que también se los tenga en cuenta a la hora de tener la llave de la casa propia, como sucede con las familias de los asentamientos.

"Queremos que se nos tenga en cuenta igual que a las familias de asentamientos y villas. No queremos que nos regalen nada, solo esperamos que también se nos dé la misma prioridad, ya que llevamos muchos años inscriptos en el IPV", explicaba Roxana Carrizo a DIARIO HUARPE. La representante del grupo, contó que unas 50 familias llegaron en la noche del viernes y junto con frazadas y abrigo, pasaron la noche en el lugar. Además prometieron que seguirán en el lugar más allá de las condiciones del tiempo.

El descontento de las mujeres, surge a raíz de los últimos barrios entregados por parte del IPV para las personas de los asentamientos Evita, La Defensa, La Paz y Pellegrini, de La Bebida, afectados por el terremoto del 18 de enero pasado. "No puede ser que solo se los tenga en cuenta a ellos a la hora de entregar casas, en mi caso llevo 24 años esperando. Todas acá pagamos un alquiler y ver estas situaciones, no nos parece justo. Queremos una respuesta, desde hace muchísimo tiempo no se están realizando sorteos y eso no nos parece bien. Nosotros también tenemos necesidades y somos parte de la sociedad, como dije, no queremos nada gratis, cada una de nosotras puede pagar la cuota que corresponda, pero pedimos ser escuchadas", dijo Carrizo.

A su vez, la representante del grupo, aseguró que en la tarde de este sábado, el número del grupo dentro del predio se verá acrecentado. "Nosotros nos fuimos organizando por mensajes de WhatsApp, todos compartíamos el mismo enojo y sentimos que esta era la manera de ser reconocidos y escuchados. Para esta tarde van a llegar unas 2000 personas más que están también en la misma situación. Si la manera de tener casa es usurpando, entonces lo vamos a hacer".

Pese al pronóstico de tormenta anunciado para la noche del sábado, Carrizo dijo que del lugar no se irán hasta que no tengan una respuesta. "Queremos que alguna autoridad llegue hasta acá y nos diga algo, lo que sea, pero que nos hablen, que reconozcan nuestras necesidades. No le tenemos miedo a la lluvia".

Pese a estar manifestándose de manera pacífica, las mujeres denunciaron maltratos por parte del cordón policial que custodia el predio. "En la noche del viernes nos han insultado y uno de los oficiales manoteó al hijo de una de las chicas que está acá. No dejan que nos pasen comida o agua. Es inhumano. Para poder hacer nuestras necesidades, entre todas armamos una "casita" porque no nos dejan salir. Dicen que lo que estamos haciendo es ilegal, pero nadie llegó acá con palos o nailon, simplemente estamos sentadas en un lugar abandonado", concluyó la mujer.