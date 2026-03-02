El presidente de FIFA, Gianni Infantino, afirmó recientemente que los jugadores que se tapen la boca mientras hablan con un oponente durante un partido deberían ser expulsados del campo, en lo que definió como una medida de firmeza ante prácticas que bajo su criterio pueden esconder conductas discriminatorias o insultos.

Infantino planteó su postura en una entrevista con Sky Sports, en la que explicó que si un futbolista siente la necesidad de ocultar lo que está diciendo, “debe presumirse que ha dicho algo que no debería haber dicho” y por ello debería ser sancionado con tarjeta roja. “Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo”, sostuvo el dirigente, en referencia al gesto que se volvió foco de debate en un reciente partido de la UEFA Champions League.

El pronunciamiento del mandatario de la FIFA se da en el contexto de la investigación abierta sobre el episodio entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, cuando el jugador del SL Benfica fue acusado de proferir insultos racistas al extremo brasileño del Real Madrid mientras cubría su boca con la camiseta. Prestianni fue suspendido provisionalmente por la UEFA mientras se desarrolla el proceso disciplinario.

La posición de Infantino también coincide con la discusión en la International Football Association Board (IFAB), que ha acordado iniciar consultas para desarrollar medidas contra este tipo de comportamientos y otras conductas consideradas antideportivas antes del FIFA World Cup 2026, que comenzará en junio. Estas medidas buscan promover mayor transparencia, respeto y combate al racismo en el fútbol internacional.

La iniciativa, no exenta de controversia, apunta a evitar que se oculten conversaciones que luego dificultan la clarificación de hechos dentro del campo. Además de estudiar la expulsión directa, también se contempla la posibilidad de sanciones específicas o advertencias previas para disuadir este tipo de gestos, como parte de una “lucha más severa contra el racismo y la discriminación” en el deporte.

Infantino destacó que la FIFA quiere avanzar en una cultura de comportamiento más respetuoso, donde los jugadores y técnicos se comporten como modelos para las generaciones más jóvenes, y dejar atrás prácticas que puedan asociarse a ofensas, insultos o actitudes poco transparentes en el terreno de juego.