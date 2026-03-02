Silvia Fuentes encabezó el acto de inicio del ciclo lectivo 2026

Con la presencia de autoridades y comunidades educativas, el Ministerio de Educación dejó formalmente inaugurado el Ciclo Lectivo 2026 para las instituciones de gestión estatal y privada de Educación Inicial, Primaria, Educación Primaria de Jóvenes y Adultos y Educación Especial en toda la provincia.

El acto central en la Escuela Fray Luis Beltrán

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, acompañó el acto de apertura realizado en la Escuela Fray Luis Beltrán, ubicada en el departamento Rawson, en una jornada que marcó el comienzo de clases para los estudiantes sanjuaninos. Durante la ceremonia, la titular de la cartera educativa estuvo acompañada por directivos, docentes, alumnos y familias que dieron inicio formal al período lectivo.

En simultáneo, directores de área y supervisores del Ministerio de Educación participaron de los actos de inicio en distintos establecimientos de la provincia, garantizando la presencia oficial en cada rincón de San Juan.

Un inicio con fecha asegurada y 189 días de clases

El inicio de clases fue establecido oportunamente en el precalendario escolar aprobado en diciembre del año pasado, lo que permite garantizar el cumplimiento de 189 días de clases, en línea con el compromiso asumido por la provincia en el Consejo Federal de Educación.

Este cronograma anticipado brindó certidumbre a las comunidades educativas y permitió organizar con tiempo los recursos y el personal necesario para el comienzo del ciclo lectivo.

En esta jornada también se concretó un acto administrativo clave en el marco del Ingreso a la Docencia: la presentación y toma de posesión de cargos por parte de los docentes que fueron designados recientemente. De esta manera, los nuevos educadores pudieron incorporarse a sus funciones desde el primer día de clases, fortaleciendo las plantas orgánicas de las escuelas sanjuaninas.

El mensaje de la ministra Fuentes

Durante su mensaje en el acto de Rawson, la ministra Silvia Fuentes expresó: "Como nos pide el gobernador Marcelo Orrego, vamos a seguir trabajando para transformar la educación de San Juan a través de programas y planes, con más tecnología en las aulas, con el boleto escolar gratuito y con acciones que garanticen mejores aprendizajes".

La funcionaria destacó las políticas educativas que se implementarán durante el ciclo lectivo, orientadas a mejorar la calidad educativa y las condiciones de enseñanza en toda la provincia. Entre ellas mencionó la incorporación de tecnología en las aulas y el mantenimiento del boleto escolar gratuito, un beneficio que facilita la asistencia de los estudiantes de todos los niveles.