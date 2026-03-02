El mundo temblará: la cruda historia real que es tendencia en Netflix

El mundo temblará se ha posicionado como la segunda producción más vista en Netflix mediante una propuesta que trasciende el cine de supervivencia para convertirse en cine de testimonio.

La trama, ambientada en 1942, reconstruye el intento de fuga de prisioneros judíos desde Chelmno, el primer campo de exterminio nazi, con el objetivo ético de contarle al mundo lo que estaba ocurriendo. No se trata de una película para que los espectadores la "ponen de fondo", ya que el relato golpea por su dimensión histórica.

La dirección y el guion están a cargo de Lior Geller, quien dedicó una década a investigar el tema con especialistas en la memoria del Holocausto para asegurar el rigor histórico y evitar el sensacionalismo.

El film, que avanza con la estructura de un thriller, muestra a Micha Podchlebnik y Solomon Weiner escapando a través de bosques y ríos para dar testimonio del plan sistemático de exterminio. Esta huida se fundamenta en la idea de que "si nadie lo cuenta, no pasó", convirtiendo la travesía en una carrera contra el olvido.

El elenco está liderado por Oliver Jackson-Cohen y Jeremy Neumark Jones, acompañados por actores como David Kross y Anton Lesser. Las actuaciones se alejan del heroísmo "de frase" para centrarse en la desesperación contenida, el hambre y el cansancio físico. Actualmente, la película se encuentra "arriba" en las tendencias de la plataforma gracias al boca a boca de los usuarios, quienes advierten que la historia "te parte al medio".

El largometraje no ofrece una historia "esperanzadora" en el sentido tradicional, sino que se presenta como un relato de resistencia donde la verdad debe salir a la luz aunque cueste la vida. Al concluir, la obra deja planteada una pregunta moral sobre cuántas tragedias existen actualmente porque nadie pudo contarlas a tiempo.