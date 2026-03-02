La armonía que Paula Chaves proyecta en su imagen personal se traslada al diseño de interiores, donde el equilibrio entre la funcionalidad y el estilo busca convertir el hogar en un refugio. Para la modelo, el proceso parte de una premisa clara: “Porque decorar no es acumular objetos lindos, sino generar sensaciones”.

La estrategia comienza con una base de tonos neutros como blanco roto, beige, gris cálido y arena, que amplían visualmente el espacio y funcionan como lienzo atemporal, ya que “la neutralidad bien trabajada nunca pasa de moda”.

La calidez se construye mediante texturas envolventes: almohadones de lino, mantas tejidas, alfombras mullidas y cortinas livianas que transforman la percepción del ambiente junto a materiales nobles como madera, fibras naturales y algodón.

En esta búsqueda de sofisticación sin rigidez, Chaves sostiene que “un living elegante también tiene que sentirse cómodo”. Para evitar la saturación, se recomiendan sofás de líneas simples, mesas ratonas de madera clara o mármol y estanterías abiertas que favorezcan el orden visual, bajo el concepto de que “menos muebles, mejor circulación”.

La iluminación define el clima mediante capas que incluyen lámparas de pie para lectura, luces cálidas indirectas y velas decorativas, aprovechando al máximo la luz natural. El carácter del espacio lo aportan los detalles personales como fotos familiares, libros, objetos de viajes o piezas artesanales, alejándose de una estética de catálogo.

Según la conductora, “ese toque auténtico es lo que convierte un living prolijo en un espacio con alma”. Para mantener la armonía, incluso en casas con chicos, se recurre a canastos para mantas y cajas decorativas para controles remotos, entendiendo que “el orden no es frialdad: es equilibrio”.

Finalmente, la incorporación de plantas de interior como ficus, potus o ramas secas renueva la frescura y conecta con el exterior, cerrando una propuesta donde “la verdadera sofisticación es sentir que tu casa te representa”.