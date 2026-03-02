Fuerte choque entre un auto y una moto en Capital

Durante las últimas horas del domingo, se registró un violento siniestro vial en una zona de alta circulación en Capital. El incidente tuvo lugar específicamente en la intersección de Avenida Libertador y Las Heras, a la altura del Parque de Mayo.

El choque, calificado como aparatoso, involucró a un automóvil y a una motocicleta como los vehículos protagonistas. Tras el hecho, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones pertinentes con el fin de esclarecer la dinámica del suceso.

Hasta el momento, no se han brindado detalles técnicos sobre cómo ocurrió la colisión ni precisiones respecto al estado de salud de las personas involucradas. Como medida de precaución, la zona fue asegurada por el personal policial para facilitar la recopilación de información que permita esclarecer lo ocurrido.