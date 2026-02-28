El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que la operación Furia Épica tiene como objetivo derrocar al ayatolá Ali Jamenei y que “hay indicios” de que el líder supremo habría muerto en los ataques. Por su parte, el gobierno de Irán aseveró que sus máximos funcionarios están vivos.

“Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Ali Jamenei fue destruido en el corazón de Teherán... y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida”, dijo el primer ministro israelí.

Publicidad

Asimismo, afirmó que fueron “eliminados altos responsables del régimen” y del programa nuclear de Irán, entre los que se encuentran el ministro de Defensa iraní, Amir Nasirzadeh, y el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour, según informó Israel a la agencia Reuters.

Netanyahu anunció que habrá nuevos ataques contra miles de objetivos en los próximos días.

Publicidad

El primer ministro israelí sostuvo que la operación realizada en conjunto con los Estados Unidos “creará las condiciones para que el valiente pueblo de Irán tome su destino en sus propias manos” y convocó a los ciudadanos del país islámico a “remover el yugo de la tiranía” y lograr “un Irán libre y que ame la paz”.

También acusó al gobierno iraní de financiar el terrorismo y amenazar a Israel y Estados Unidos. Advirtió que el país árabe no debería tener armas nucleares porque “pondría en riesgo a toda la humanidad”.

Publicidad

La respuesta de Teherán

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que “todos los altos funcionarios están vivos” durante una entrevista con el medio estadounidense NBC News.

“Todos los altos funcionarios están vivos -dijo el funcionario del régimen-. Así que todos están ahora en su puesto, estamos gestionando esta situación y todo está bien”.

Por su parte, la prensa iraní afirma que Jameneí “comanda el campo de batalla con firmeza”.

Esto supone que se desmienten las afirmaciones de Israel acerca de la muerte del líder supremo de la República Islámica.

"No crean las mentiras del enemigo sionista sobre el Líder de la Revolución. Les aseguro que el Líder de la Revolución está comandando con firmeza el campo de batalla. Oren por la victoria de este poderoso comandante. El enemigo busca una trampa engañosa. No nos dejemos ser engañados por él", publicó la agencia Tasnim, citando a una fuente cercana a la Oficina para la Preservación y Publicación de las Obras del Líder.

El ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, aseguró que el líder supremo iraní fue trasladado a un lugar seguro y permanece con vida tras los ataques.

Como respuesta a la agresión israelí-estadounidense, Irán lanzó varias olas de misiles balísticos hacia Israel. No obstante, el conflicto se ha expandido por Oriente Medio, ya que el país persa ha iniciado a atacar bases militares estadounidenses ubicadas en la región. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) comunicó que cuatro bases de EE.UU. en Catar (Al Udeid), Kuwait (Al Salem), Emiratos Árabes Unidos (Al Dhafra) y Baréin (la Quinta Flota de la Armada de EE.UU.) fueron atacados con misiles.

Anteriormente, se informó que todas las operaciones con origen o destino en Dubái habían sido suspendidas, con varias decenas de vuelos siendo redireccionados a distintos aeropuertos de Europa.

Una jornada violenta y en aumento

Israel y Estados Unidos lanzaron este sábado un masivo ataque militar contra Irán. La ofensiva, definida por las autoridades israelíes como una operación para “eliminar las amenazas que se ciernen sobre el Estado de Israel”, provocó la inmediata reacción del régimen teocrático, que inició una contraofensiva con oleadas de misiles y drones.

“En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones”, informaron de manera oficial.

La Media Luna Roja reportó que, producto de la operación estadounidense-israelí, hubo 200 muertos y al menos 700 heridos.