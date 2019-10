IVA y Ganancias: ahora, San Juan evalúa denunciar penalmente a Macri

La fuerte puja que se desató entre las provincias y la Nación por el cobro de impuestos y los fondos de coparticipación, podría llegar a la Justicia Penal. El fiscal de Estado sanjuanino, Jorge Alvo, les mandó una carta documento a Mauricio Macri y su ministro Hernán Lacunza conminándolos a que cumplan con el fallo de la Corte Suprema que les ordenó devolver los fondos retraídos por las reducciones de IVA y Ganancias y les advirtió que si no cumplen, los denunciará penalmente por retención indebida y violación de una mandato judicial. Mañana, el plazo límite.

Alvo inició ese camino después de que fracasaran las gestiones políticas de los gobernadores para que se cumpla lo dispuesto por el máximo tribunal del país. Al no obtener ninguna respuesta, al igual que por los cerca de 7 mil millones que Nación le debe a la provincia por distintos rubros, Alvo mando ayer las dos misivas: una a la Casa Rosada y otra al Ministerio de Hacienda que dirige Lacunza.

La raíz de todo está en el paquete económico que anunció Macri después de las PASO, puntualmente la eliminación del IVA en productos de la canasta básica y la suba del mínimo no imponible de Ganancias. Las medidas buscan aliviar el bolsillo de la gente de a pie y alentar el consumo y si bien los gobernadores apoyan ese espíritu, no comparten que la Nación les haga pagar a las provincias el costo. Esto, porque la baja de ambos impuestos implica que menos gente pague y una sensible reducción de coparticipación para los distritos del interior.

Ante ese panorama, 17 gobernadores presentaron en la Corte Suprema una acción de inconstitucionalidad de los decretos presidenciales de IVA y Ganancias y una cautelar, para frenar los débitos que venía haciendo de la coparticipación la gestión macrista. El 1 de octubre, el máximo tribunal hizo lugar al segundo planteo mientras resuelve el primero y mandó a la Rosada a no seguir detrayendo fondos y compensar lo que había descontado hasta ese momento.

Hasta ayer, la Nación no había compensado ni devuelto ni un solo peso. En sus cartas, Alvo intima a Macri y el titular del Palacio de Hacienda a que restituyan el dinero: “Proceda por intermedio de los órganos de su dependencia a restituir o compensar los indebidos detraimientos de los recursos de coparticipación federal”.

En el escrito, Alvo sostiene que de parte del presidente hay una “inadmisible y persistente actitud de resistencia a cumplir con el decisorio judicial aludido, en perjuicio de los intereses de la provincia de San Juan”. Y sobre el final, asegura que si no se pone al día, lo denunciará por los delitos de retención indebida de fondos e incumplimiento de una orden judicial, en este caso el fallo dictado por los miembros de la Corte Suprema.

Según le dijo el fiscal de Estado a este diario, esperará "hasta el miércoles". Si ese día hay una negativa o una contestación esquiva, aseguró que tiene instrucciones para interponer una denuncia contra la autoridad política más importante del país y su escudero en Hacienda.

Una denuncia penal sería la acción más dura de la administración uñaquista contra el Gobierno de Macri, por la afectación de las arcas locales. Por ahora, la arremetida se ha mantenido en el fuero Civil: presentó tres demandas por más de $4.000 millones que no devolvió por obras nacionales financiadas por la provincia. A eso se agregan cerca de $3.000 millones más que la gestión del PRO debe por presos federales, ayudas sociales, antiguas obras de cloacas y programas de salud.

En el caso de San Juan, el monto en juego por las bajas de IVA y Ganancias era de más de $1.000 millones. Por ahora no se sabe cuánto es lo que la Nación le llegó a descontar de la coparticipación mientras la medida estuvo vigente. Quien debe determinar el monto a restituir a cada distrito es la AFIP, quien hasta el momento no lo ha dado a conocer, al menos, públicamente.

Ante la falta de restitución de fondos, los reclamos le llegan por todos lados a Macri. El mismo planteo de San Juan le han hecho la mayoría de las provincias que obtuvieron una resolución a favor en el máximo tribunal y esperan una respuesta, para resolver si finalmente llevan la puja a la instancia Penal.

Dato

La retención indebida es un tipo especial de defraudación y prevé una pena de un mes a 6 años de prisión, mientras que el castigo para un funcionario que desobedece una fallo judicial puede ser castigado con 15 días a un año de cárcel.

Cifra

1.250

Millones menos hubiera recibido San Juan este año si seguían vigentes los decretos de IVA y Ganancias de Macri.