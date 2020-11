Ivermectina, qué dicen farmacéuticos del medicamento que usan quienes tienen Covid y los que no también

Hace semanas la ivermectina comenzó a escasear en las farmacias debido a la fuerte demanda de personas que tienen coronavirus y de aquellas que no también porque toman el medicamento con el fin de que, si se contagian la enfermedad, los síntomas sean más leves. Además, la toma el personal de Salud.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Mauricio Barceló, explicó que los sanjuaninos lo toman mucho profilácticamente, es decir, de forma preventiva. No obstante, esto no significa que no vayan a contraer coronavirus.

“Las personas que lo tomen antes de contraer la enfermedad si se contagian el virus los va a atacar de manera más atenuada porque tiene un efecto viricida – que desactiva o destruye virus- aparte del efecto antiparasitario. Lo que hace es preparar un escenario desfavorable para el desarrollo del virus. Entonces, cuando llega, se encuentra con un lugar que no es muy hospitalario”, comentó.

En caso de que la tomen quienes tienen coronavirus, Barceló aclaró que las dosificaciones son distintas, generalmente más altas, por lo que recomienda la consulta médica ya que todo depende del cuadro del paciente. “El resultado es muy bueno, lo está tomando mucho personal de Salud y muchísima gente”, sostuvo.

La demanda es tan alta que hasta a las farmacias les está costando conseguirlo. En el caso de su comercio, le llegó tras estar en lista de espera dos meses.

Con respecto al precio, puede conseguirse desde los $700 hasta los $1.200 el blíster en el que vienen seis pastillas. Generalmente se vende bajo receta, pero como no se trata de la receta archivada, el presidente del Colegio de Farmacéuticos comentó que son muchas las farmacias en las que no la solicitan. Esto ocurre porque se utiliza mucho en pediculosis pediátrica.

Otro de los usos que tiene es la medicina veterinaria. No obstante, no recomiendan comprar la que venden en estos lugares en los que atienden a mascotas. “Es la misma droga, pero el uso veterinario no lo sugerimos porque no sabemos cómo está compuesta el resto de la fórmula y no sabemos las concentraciones”. Desde el sector farmacéutico dijeron que no pueden asegurar cuál es la calidad, la dosificación ni la concentración de los que venden ahí.

Un medicamento “noble”

El presidente del Colegio de Farmacéuticos definió a la ivermectina como un medicamento “noble” y comentó que incluso se les da a los niños cuando tienen pediculosis. A pesar de ello, no recomienda dárselo a niños y adolescentes como prevención del coronavirus, ya que en esas edades “no es demasiado violento”. Lo que recomendó es que lo tomen personas mayores a 25 o 30 años.

“Es muy noble, a las dosis que se sugiere no tienen un efecto hepatotóxico”, dijo. Agregó: “Hay que tomar dosis muy altas para que tenga este efecto”.

Si bien Barceló recomienda que lo tomen de forma preventiva los mayores de 55 o 60 años, que tienen órganos envejecidos, también comentó que es necesario que consulten con su médico antes de hacerlo.