El lavado de pies con jabón neutro y sal es una práctica sencilla, económica y accesible que puede formar parte de la higiene personal regular y contribuir al bienestar de los pies, sobre todo luego de caminar mucho o hacer ejercicio.

Especialistas señalan que este método no sustituye tratamientos médicos o productos especializados, pero sí puede ser un complemento útil para mantener los pies limpios y cómodos.

Publicidad

Principales beneficios de lavarse los pies con jabón neutro y sal

Elimina bacterias y hongos: la combinación ayuda a limpiar profundamente, removiendo suciedad y microorganismos acumulados por la transpiración diaria.

Previene el mal olor: la sal actúa de forma natural contra los malos olores al reducir bacterias responsables de los mismos.

Suaviza la piel: puede ayudar a ablandar zonas resecas o con durezas.

Reduce la sensación de cansancio: el agua tibia y el masaje suave pueden relajar los pies tras una jornada extensa.

Higiene sin irritar: el jabón neutro (con pH suave y sin fragancias fuertes) limpia sin agredir las pieles sensibles.

Cuándo conviene hacerlo

Se recomienda realizar esta rutina al final del día, especialmente después de largas caminatas, ejercicio físico o cuando los pies están cansados, para promover sensación de descanso y limpieza antes de dormir.

Según la nota, la frecuencia sugerida es una o dos veces por semana, lo suficiente para aprovechar sus beneficios sin excederse ni irritar la piel.

Publicidad

Cómo hacerlo paso a paso

Preparar el agua tibia en un recipiente amplio. Agregar una cucharada de sal al agua. Mojar los pies y aplicarse el jabón neutro. Frotar suavemente, prestando atención a talones y entre los dedos. Enjuagar bien y secar con cuidado, especialmente entre los dedos, para evitar humedad que favorezca hongos.

Aunque este tipo de remojo y limpieza puede ayudar con la higiene general y la sensación de bienestar, no hay evidencia contundente de que la sal cure infecciones o problemas médicos específicos de los pies. Para condiciones persistentes como hongos, irritaciones severas o dolor crónico, siempre es aconsejable consultar a un profesional de la salud. Además, secar bien los pies tras cualquier lavado es clave para evitar infecciones por humedad.