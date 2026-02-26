El programa de Boleto Escolar y Docente Gratuito 2026 comenzó su etapa de inscripción con una alta demanda en las primeras horas de funcionamiento. A poco más de 24 horas de habilitados los canales digitales, ya se registraron cerca de 24.000 sanjuaninos que iniciaron el trámite para acceder al beneficio destinado a estudiantes de todos los niveles y a docentes en actividad. El proceso permanecerá abierto hasta el 15 de marzo y se realiza de manera completamente online.

El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, destacó a DIARIO HUARPE el volumen de solicitudes y el desempeño del sistema. “Desde el día de ayer y hasta el momento tenemos cerca de 24.000 sanjuaninos que ya se inscribieron a través de las vías disponibles, tanto el chatbot como la página web”, señaló. Además, indicó que “la plataforma funcionó correctamente, sin demoras ni saturaciones, lo que demuestra que la infraestructura preparada respondió de manera adecuada ante la demanda inicial”.

El trámite puede realizarse a través del sitio oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o mediante el chatbot de Ciudadano Digital (CiDi), accesible desde la web o por WhatsApp. El sistema solicita el número de DNI y el número de trámite del documento, y en caso de que el solicitante no tenga una tarjeta SUBE registrada a su nombre, se habilita un enlace para completar ese paso previo. La validación de la condición de estudiante o docente se realiza mediante el cruce de datos con las bases del Ministerio de Educación y de las universidades.

Del total de inscriptos hasta el momento, aproximadamente la mitad ya fue validada. “Cerca del 50% de las personas registradas presenta coincidencia con la base educativa, por lo que el paso siguiente es informarles que cuentan con el beneficio acreditado en su tarjeta”, explicó Molina. Según precisó, unas 12000 personas ya tienen el beneficio disponible y en condiciones de activarlo.

En cuanto a la acreditación, el funcionario detalló las distintas alternativas. “Quienes cuenten con teléfonos con tecnología NFC deberán realizar una acreditación de saldo para que el beneficio impacte en la tarjeta”, indicó. También señaló que “otra opción es acercarse a las terminales de autoservicio para efectuar la acreditación correspondiente”.

Para quienes no hayan realizado el procedimiento previamente, el sistema también permite activarlo al momento de viajar. “Los choferes están informados y las unidades cuentan con una función especial, la tecla F6, que permite acreditar el beneficio por única vez. A partir de ese momento, el usuario podrá utilizarlo con normalidad”, agregó.

Las autoridades informaron que, mientras avanza la migración al nuevo esquema, el beneficio ya se encuentra vigente y continúa utilizándose la credencial 2025. Sin embargo, el sistema migrará de manera definitiva a la tarjeta SUBE una vez finalizado el período de inscripción. Cada beneficiario deberá contar con su tarjeta registrada a su nombre, ya que este año no se emitirán nuevas credenciales físicas y el uso del beneficio quedará vinculado exclusivamente al soporte electrónico.